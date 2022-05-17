بملعقة خميرة افردي شعرك الخشن المجعد وحولي لحرير انسيابي اقوي كيراتين خلال ساعتين

فرد الشعر بالخميرة، تفريش الشعر بشكل يومي وخاصة لاصحاب الشعر الخشن والمجعد أمر صعب، ويسبب لهم الضيق الشديد والانزعاج، نتيجة عدم سهولة تفريشه بفرشاة الشعر، ويسبب هذا الأمر ذهاب بعض الفتيات والسيدات إلى صالونات التجميل لفرد الشعر بالمواد الكيميائية، ولكن نجد أضرار صحية كثيرة على فروة الرأس بعد استخدام هذه المواد، لذلك يبحثن عن وصفات طبيعية تساعد على سهولة تفريش الشعر دون معاناة، وتساهم الخميرة في ترطيب الشعر وتجنب اشتباكه، حيث لا يتوقف استخدامها على طهى المعجنات فقط، ولكن تدخل في وصفات البشرة والشعر، فهي تعطي نتائج سريعة تساهم في حل مشاكل البشرة والشعر، لذا سوف نستعرض لكم وصفة فرد الشعر وتنعيمه بالخميرة.

فرد الشعر بالخميرة

تساعد الخميرة على علاج التهابات البشرة والتخلص من أثار الحروق والبهتان، كما تستخدم في ترطيب بصيلات الشعر الخشن والمجعد وسهولة فرده، فهي مفيدة للجسم وللبشرة وللشعر، كما إنها تعالج مشاكل الشعر ولا تسبب ضعفه أو تساقطه، لذا يمكنك استخدامها للحصول على شعر أملس وناعم، ومكوناتها هي.

خميرة ملعقة كبيرة.

ملعقتين من الزبادي.

2 ملعقة من الحليب الدافئ.

زيت زيتون ملعقتين كبيرتين.

عسل ملعقة صغيرة.

فرشاة شعر.

بونيه بلاستيكي.

طريقة فرد الشعر بالخميرة

الخميرة من الفطريات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات الهامة التي تغذي بصيلات الشعر وتساعد على زيادة نموه ولمعانه ونعومته، لذلك تعد من أنسب الأدوات التي تستخدم في وصفات الشعر، ويمكنك تحضيرها واستخدامها من خلال إتباع الآتي.

نحضر كوب زجاجي ونضع فيه الحليب الدافئ والخميرة ونقلبهم ونتركه لمدة عشر دقائق حتى تختمر.

بعدها نضيف الزبادى وزيت الزيتون والعسل إلى الخميرة ونقلب جميع المكونات.

نترك الخليط لمدة نصف ساعة.

نغسل الشعر بالماء ونقسمه إلى عدة أجزاء مع فرده جيداً.

نوزع الخليط على الشعر من بداية الجذور حتى نهاية الأطراف ونمشط الشعر بالفرشاة.

نضع البونيه البلاستيكي على الرأس لمدة نصف ساعة.

وأخيراً يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

فوائد الخميرة للشعر