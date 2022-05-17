لن تصدقي طول رموشك.. طريقة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة خيالية في 3 ايام ستصبح رموشك طويلة جدا

مما لاشك فيه أن تطويل الرموش وتكثيف الحواجب من الغايات التي تسعى معظم السيدات للوصول لها، لما تضفيه من جمال وجاذبية لوجهوهن، ولهذا السبب نقدم لكي عزيزتي بعض الطرق والأساليب التي يمكنك إتباعها من أجل أن تحصلي على رموش طويلة وحواجب كثيفة.

طريقة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب

يلعب زيت الخروع دوراً مهماً في تغذية الشعر، وخاصةَ شعر الحاجب، لما يحتويه من معادن وفيتامينات تساعد على تغذية بصيلة الشعر، كما أنه يساهم في تخلص الشعرة من الكائنات التي تحول دون نموها.

كمية بسيطة من زيت الخروع

نصف معلقة صغيرة من فيتامين E

قطعة قطنية

فرشاة للرموش

طريقة التحضير

ضعي كمية زيت الخروع مع فيتامين E، واخلطيهم جيداً في وعاء صغير.

ضعي الخليط على قطعة القطن.

ثم قومي بوضع قطعة القطن على رموشك وحاجبيك، ودعي الخليط عليهم لعدد من الساعات (يفضل قبل النوم حتى يظل الخليط طوال على رموشك وحواجبك طوال الليل لتحصلي على نتيجة أفضل).

اغسليهم بالماء الفاتر في الصباح الباكر، ويفضل تكرار تلك العملية يومياً حتى تشعري بالفرق الواضح في رموشك وحواجبك.

وصفة الشاي الأخضر لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب

باكت من الشاي الأخضر

قطعة من القطن

طريقة التحضير

ضعي باكت الشاي الأخضر مع الماء في إناء على النار حتى درجة الغليان.

ثم قومي بوضع الشاي الأخضر الجاهز على القطعة القطنية، واتركيها حتى تبرد تماماً.

طبقي تلك الوصفة على حاجبيك ورموشك، واتركيها فترة وجيزة.

قومي بشطفهم جيداً بالماء الفاتر والصابون.

كرري تلك العملية يومياً إلى أن تحصلي على النتيجة المرجوة.

طريقة أخري لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب بزيت جوز الهند

كمية كافية من زيت جوز الهند

طريقة التحضير