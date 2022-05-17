معجزة ملعقة النشا لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

إزالة الشعر بالنشا، ظهور شعر الجسم بشكل كثيف يعاني منه الكثير، كما أن هناك بعض الفتيات الذين يعانن من كثافة شعر الجسم، لذلك يواجهن مشكلة كبيرة عند إزالة شعر الجسم الزائد بالأدوات التقليدية، كما أن أجهزة الليزر لإزالة الشعر تحتاج إلى تكاليف باهظة، بالإضافة إلى نتائجها السلبية على بشرة الجسم على المدى البعيد، ويشعرن الفتيات بالحيرة عند البحث عن الطرق السريعة والمناسبة للتخلص من شعر الجسم المزعج، ويعتبر النشا من المكونات التى تساعد على إزالة الشعر وتفتيح لون البشرة وتوحيد لونها والتخلص من الأماكن الداكنة بشكل نهائي، كما أنه مضمون ومتوفر في المنزل.

طريقة إزالة الشعر بالنشا

توقف نمو شعر الجسم نهائيا أمر تتمناه كل فتاة وسيدة، حتى تتخلص من الشعر الزائد بشكل نهائي دون الحاجة إلى الاستعانة بأي أدوات إزالة، وحتى تصبح البشرة بيضاء و نقية و مشرقة ولامعة وخالية من أي شعر أو عيوب، حيث أن النشا من المكونات الطبيعية التي تزيل أي غبار أو أتربة أو شعر على بشرة الجسم، وتحتاج الوصفة إلى المكونات التالية.

بياض بيضة.

أربع ملاعق صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

تشعر الفتيات بآلام عند إزالة الشعر من البصيلات، لذلك يفضلن استخدام الأدوات التى لا تسبب الشعور بأي آلام، مثل الشفرات والكريمات ولكن تسبب هذه الأدوات غمقان في بشرة الجسم، لذلك استخدام النشا في إزالة شعر الجسم أمر مضمون في تفتيح لون البشرة وإزالة الشعر منها، ويمكن تحضير الوصفة واستخدامها من خلال إتباع ما يلي.

نضع النشا وبياض البيضة في وعاء ونقلبهم جيداً حتى تتجانس المكونات.

بعدها يتم غسل البشرة وإزالة الشعر منها بالطريقة المستحبة.

تليها خطوة فرد الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة حتى يجف.

يتم فرك الخليط بعد مرور ربع ساعة وغسله بالماء الدافئ وبعدها بالماء البارد لغلق المسام المفتوحة.

تكرر الوصفة بعد كل مرة يتم إزالة الشعر فيها حتى تتخلصين من الشعر نهائياً.

فوائد النشا للبشرة