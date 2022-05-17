نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقذ أسنانك من الضياع.. تبيض الأسنان كالؤلؤ والتخلص من الجير والأصفرار نهائيا بدون ليزر في المقال التالي

يظل الحصول على أسنان ناصعة البياض بطرق آمنة وصحية حلم كل فتاة، حيث يجعلها تتمتع بابتسامة مميزة بما يشعرها بثقة أكبر في نفسها، وقد ظهرت الكثير من الطرق والوسائل التي تساعد السيدة على تبييض الأسنان وإكسابها اللمعة والإشراقة المطلوبة من خلال استخدام مكونات بسيطة متوفرة بكل منزل، دون الحاجة إلى استخدام أي مواد كيميائية. طرق تبيض الأسنان في البيت ملعقة كبيرة من صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم)

كمية بسيطة من معجون الأسنان طريقة التحضير قومي بخلط مقدار صودا الخبز مع معجون الأسنان.

ضعي الخليط على أسنانك، ثم قومي بفركه جيداً.

اشطفي أسنانك (بالمضمضة)، كرري تلك الوصفة مرة يومياً لتحصلي على أسنان ناصعة البياض.

وجديراً بالذكر أن صودا الخبز تساهم بشكل فعال في كشط الطبقة السطحية للأسنان (ما تسمى بطبقة المينا)، علاوةً على تكوينها لمادة تجعل وسط الفم قلوياً بما يمنع وجود أي بكتريا. تبيض الأسنان بقشور الفواكه الحامضية قومي بإحضار بعض قشور البرتقال أو الليمون أو الموز.

افركي أسنانك بتلك القشور لبضع دقائق، ثم اشطفي أسنانك بالماء الفاتر.

ونظراً لما يحتويه قشر البرتقال من فيتامين ج والكالسيوم، واللذان يساهمان بدورهما في منع تكون البكتريا والكائنات الدقيقة، إلا أن تلك الوصفة تظل غير مناسبة لأصحاب الأسنان الحساسة.

(تأكدي من غسيل أسنانك جيداً بالفرشاة والمعجون قبل تطبيق أي وصفة لتتأكدي من نظافة أسنانك وتخلصك من طبقة الجير أو المينا الموجودة عليها). تبيض الأسنان بالعسل الأبيض والزنجبيل قليل من مسحوق الزنجبيل

قليل من العسل الأبيض طريقة التحضير قومي بخلط العسل مع مسحوق الزنجبيل جيداً.

افركي أسنانك بالخليط باستخدام فرشاة أسنانك لمدة دقيقتين، ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

تتميز تلك الوصفة بأنها سريعة المفعول، إذ يمكنك أن تلاحظي بياض أسنانك من أول استعمال. تبيض الأسنان بالنشا ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

وعاء صغير الحجم. طريقة التحضير ضعي مقدار النشا في الوعاء.

اغمسي فرشاة الأسنان في مسحوق النشا، ثم قومي بفرك أسنانك جيداً لمدة دقيقتين.

اشطفي أسنانك بالماء الفاتر.

للحصول على أفضل نتيجة، كرري تلك الوصفة مرتين بشكل يومي. عمر شويل - جدة انقذ أسنانك من الضياع.. تبيض الأسنان كالؤلؤ والتخلص من الجير والأصفرار نهائيا بدون ليزر - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقذ أسنانك من الضياع.. تبيض الأسنان كالؤلؤ والتخلص من الجير والأصفرار نهائيا بدون ليزر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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