الخلطة السحرية لعمل محشي ورق عنب مثل المطاعم وطريقة لفة بسهولة

توجد أنواع عديدة من المحاشي فقد يوجد محشي الكرنب ومحشي ورق العنب ومحشي الفلفل والباذنجان والكوسه وغير ذلك الكثير، ولكن نوع المحشي المفضل والمحبب لدى معظم الناس هو محشي ورق العنب حيث أنه من أكثر أنواع المحاشي الذي يتم تقديمه في العزائم والمناسبات، حيث أنه يتسم بطعم شهي جدا وطريقة تحضيره سهلة.

مكونات محشي ورق العنب

ربع كيلو من ورق العنب.

نصف كيلو من الأرز المصري.

ثمرتان من الطماطم.

ثمرة واحدة من الجزر المبشور.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الطماطم.

حزمة واحدة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

نصف حزمة من الشبت المفروم.

ثلاث قطع كبيرة الحجم من اللحمة.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود والسبع بهارات.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والسكر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

كمية مناسبة من الشوربة.

طريقة عمل محشي ورق العنب

نقوم في البداية بسلق ورق العنب حيث نحضر وعاء كبير ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء وعند غليان الماء يتم وضع ورق العنب.

ونتركه لمدة دقيقة واحدة ثم يتم رفعه من على النار ووضعه في مصفاة للتخلص من الماء وبعد ذلك نحضر خلطة المحشي فيتم إحضار طبق عميق ونضع به حبتان كبيرتان الحجم من البصل ونقوم بتقطيعه على شكل مكعبات صغيرة جدا.

وبعد ذلك نضع ثمرة واحدة من الجزر المبشور وثمرتان من الطماطم ويتم تقطيعهم على شكل مكعبات صغيرة جدا ونضيف ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الطماطم.

وقومي بإضافة حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة ونصف حزمة من الشبت المفروم ثم نضع الأرز بشرط أن يتم غسله جيدا.

ثم نقوم بوضع اللحمة ويفضل أن يتم تقطيعها على شكل مكعبات صغيرة وبعد ذلك نضع الملح والفلفل الأسود والسبع بهارات والبابريكا والسكر والكزبرة الجافة.

ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها ونحضر ورق العنب ويتم حشوه بهذه الخلطة ونقوم بلفه ليكون على شكل أصابع.

وبعد الإنتهاء نضع أصابع ورق العنب في وعاء كبير ونضعه على النار ثم نضيف كمية مناسبة من الشوربة ونتركه على النار ليتم تسويته.