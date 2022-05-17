أسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية البيتى بمقادير بسيطة وطعم لذيذ

تعتبرالحلاوة الطحينية من الأكلات المفضلة وهي تعد من أنواع الحلويات التي يعشقها جميع الأشخاص بلا إستثناء، فيقومون أغلبية الناس بشرائها من المحلات حيث أن جميع الأطفال يحبون تناولها دائما لأن من المعروف أن صغار السن يفضلون تناول الحلوى، ففي هذا الوقت نجد إرتفاع في أسعار بعض السلع التي تتوافر في المحلات ومن ضمنها هي الحلاوة الطحينية، ولهذا السبب نجد العديد من السيدات أو الأمهات يبحثون عن الطريقة الإقتصادية لعمل الحلاوة الطحينية في البيت لأن هذه الطريقة تكون غير مكلفة ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة.

مكونات الحلاوة الطحينية

كوبان كبيران من الحليب البودر.

كوبان كبيران من السكر البودر.

كوب واحد كبير من الزيت النباتي.

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

كوبان كبيران من السمسم المحمص.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة مثل الفستق والفول سوداني وهذا على حسب الرغبة.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية