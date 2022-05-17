نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية البيتى بمقادير بسيطة وطعم لذيذ في المقال التالي
تعتبرالحلاوة الطحينية من الأكلات المفضلة وهي تعد من أنواع الحلويات التي يعشقها جميع الأشخاص بلا إستثناء، فيقومون أغلبية الناس بشرائها من المحلات حيث أن جميع الأطفال يحبون تناولها دائما لأن من المعروف أن صغار السن يفضلون تناول الحلوى، ففي هذا الوقت نجد إرتفاع في أسعار بعض السلع التي تتوافر في المحلات ومن ضمنها هي الحلاوة الطحينية، ولهذا السبب نجد العديد من السيدات أو الأمهات يبحثون عن الطريقة الإقتصادية لعمل الحلاوة الطحينية في البيت لأن هذه الطريقة تكون غير مكلفة ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة.
مكونات الحلاوة الطحينية
- كوبان كبيران من الحليب البودر.
- كوبان كبيران من السكر البودر.
- كوب واحد كبير من الزيت النباتي.
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- كوبان كبيران من السمسم المحمص.
- كمية مناسبة من المكسرات المجروشة مثل الفستق والفول سوداني وهذا على حسب الرغبة.
طريقة عمل الحلاوة الطحينية
- نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به كوبان كبيران من السمسم بشرط أن يكون السمسم محمص ثم يتم تشغيل الخلاط على سرعة متوسطة.
- ثم قومي بإضافة ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح ومع الإستمرار في تشغيل الخلاط نضع كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض ولابد من وضعه تدريجيا.
- وبعد ذلك يتم وضع كوب واحد كبير من الزيت النباتي ولابد من وضع الزيت بشكل تدريجي أيضا ونستمر في الخلط لكي يتم الحصول على خليط يكون قوامه ثقيل وناعم.
- وبعد الحصول على هذا الخليط نقوم بوضع كوبان كبيران من السكر البودر ونضيف كوبان كبيران من الحليب البودر.
ثم نضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ويتم تشغيل الخلاط ولكن لابد من تشغيله على سرعة بطيئة جدا ونستمر في خلط جميع المكونات للحصول على خليط متجانس من الحلاوة الطحينية.
- وإذا كنا نرغب في الحصول على حلاوة طحينية بالشوكولاته ممكن أن نضيف كمية قليلة من مسحوق الكاكاو الخام ويتم خلطهم مع بعض.
- وبعد ذلك نحضر وعاء يكون علي شكل مربع ويفضل أن يكون وعاء بلاستيكي ونضع به كمية مناسبة من المكسرات المجروشة.
- ثم نضيف خليط الحلاوة الطحينية ويتم توزيعها ونتركه في الثلاجه لمدة يومين تقريبا حتى يتم تماسكه جيدا ونقوم بتقطيعه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية البيتى بمقادير بسيطة وطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.