نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل المش بمكونات سهلة وبسيطة علي الطريقة الفلاحى في المقال التالي

يعد المش الفلاحي أكلة من ضمن الأكلات المعروفة والمشهورة في الريف المصري فقد نجد أن أغلبية المصريين يحبون تناوله في أي وقت من الأوقات، وعادة يعشقون تناول المش في وجبة الإفطار مع الأكلات الشعبية وخاصة يتم تقديم المش بجانب الفطير المشلتت وطبق من العسل، فمعظم الناس يقومون بشراء المش من المحلات لأنهم يجدون صعوبة في عمله في المنزل ولكن في هذا المقال يمكننا أن نقدم الطريقة السهلة والأسرع في عمله في البيت وبدون تعب وأيضا بدون أي تكلفة. مكونات المش الفلاحي كيلو واحد من الحليب السائل كامل الدسم.

نصف كوب كبير من المورتة الفلاحي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الترمس البلدى.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحلبة الحصى.

كوب واحد كبير من الشطة.

ثلاث ثمرات من الفلفل الأحمر الحار.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البابريكا.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

كيلو واحد من الجبنة القريش. طريقة عمل المش الفلاحي يتم إحضار وعاء كبير ونضع به كيلو واحد من الجبنة القريش وكمية الجبنة تكون على حسب الرغبة ونضيف إليها رشة مناسبة من الملح.

ثم نترك الجبنة بهذه الطريقة لمدة ليلة كاملة أو أكثر حتى نتخلص من كل السوائل التي توجد في الجبنة ويمكننا أن نضعها في المش.

وبعد ذلك نحضر اناء كبير ونضعه على النار ونضع به كيلو واحد من الحليب السائل كامل الدسم ونضيف إليه نصف كوب كبير من المورتة الفلاحي.

ويتم تقليب الحليب مع المورتة بشكل جيد ثم قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الترمس البلدى وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البابريكا.

ثم نضع ملعقتان كبيرتان من الملح وكوب واحد كبير من الشطة ونستمر في التقليب ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحلبة الحصى.

ونضيف ثلاث ثمرات من الفلفل الأحمر الحار ويتم تقليبهم مع بعض ثم يتم رفعه من على النار ونحضر برطمان يكون زجاجي.

ونضع في هذا البرطمان نصف كمية الجبنة القريش ثم نضع نصف كمية خليط المش وبعد ذلك نضيف الكمية المتبقية من الجبنة.

وأخيرا نضع الكمية المتبقية من المش ثم نضع قطعة نظيفة من القماش على فوهة البرطمان ونقوم بغلقها جيدا ثم نترك البرطمان لمدة شهرين تقريبا. عمر شويل - جدة خطوات عمل المش بمكونات سهلة وبسيطة علي الطريقة الفلاحى - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات عمل المش بمكونات سهلة وبسيطة علي الطريقة الفلاحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.