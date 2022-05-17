دلكي بشرتك بملعقة كركم ونشا واتركيه 25 دقيقة لن تصدقي ستصبحين ملكة جمال

تبييض الوجه من الأمور الهامة التي تسعى كل فتاة في الحصول عليها حيث أن تريد معظم السيدات والفتيات في الحصول على بشرة نقية بيضاء تكون صافية، فقد توجد الكثير من الكريمات التي تساعد على تفتيح البشرة وبشكل سريع جدا ويمكنها أيضا أن تساعد على علاج البشرة من العديد من المشاكل التي توجد بها، فتوجد أنواع وماركات عديدة من الكريمات فكل هذه الأنواع يكون لها أسعار مختلفة ومن المعروف أن كل كريم منها يحتوي على العديد من المواد الكيميائية، فأن هذه المواد تعمل على تدهور البشرة تماما وتتلفها وتتسبب في ظهور الحساسية بها وكذلك تظهر على البشرة بقع تكون باللون الأحمر وإلتهابات، لذلك ينصح دائما بعدم إستخدام أي نوع من أنواع كريمات التفتيح لأنها ضارة جدا كما ذكرنا من قبل فنقوم بإستعمال وصفة طبيعية ولتكن وصفة الكركم، فالكركم يعد من أقوى المواد الطبيعية التي يكون لها تأثير إيجابي ويكون له أيضا مفعول سريع يظهر في خلال عدة أيام، وذلك عندما يتم خلط الكركم مع عدد من المكونات الطبيعية والتي تفيد البشرة بشكل ملحوظ فبعد مرور شهر واحد فقط سوف نحصل على النتيجة المطلوبة، ويمكن أن نستخدم هذه الخلطة في تفتيح الجسم وكذلك تعمل على تبييض جميع المناطق الداكنة.

مكونات خلطة الكركم لتفتيح البشرة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة الكركم لتفتيح البشرة