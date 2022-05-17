نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تدميس فول العربيات طريقة عمل الفول المدمس على أصوله بخلطة وطعم جنان في المقال التالي
الفول المدمس من أشهر الأكلات الشعبية المنتشرة فى مصر والعالم العربى فلا يخلو أي بيت مصرى من طبق الفول فطبق الفول المدمس يعتبر أساسي فى وجبة الإفطار مع طبق الطعمية والسلطة، ويمكن تناول طبق الفول فى وجبة العشاء وفي أي وقت من أوقات اليوم، وتفضل الأمهات بأن تقدم الفول لأفراد أسرتها خاصة تقدمه لأطفالها فى ساندويتشات مع الطماطم أو الخيار أو الجرير فيعتبر هذا الساندويتش أفضل وجبة مليئة بالعناصر الغذائية للأطفال لتساعدهم في بناء الجسم لذلك تفضل الأمهات عمل الفول المدمس في المنزل بمكونات متوفرة في المنزل وبأقل تكلفة مثل الفول والطماطم والبصل والثوم والجزر والعدس والأرز، ولا ننصح بشراء الفول المدمس من المحلات أو المطاعم أو عربات الشارع لأنها غير نظيفة وتحتوى على مواد غير صحية تعمل على نضج الفول بسرعة، ومن أجل هذا ننصح جميع الأمهات بصنع الفول المدمس بنفسها حتى تضمن جودته وصحة أطفالها، وللفول فوائد كثيرة فهو يحتوى على البروتينات الازمة لجسم الإنسان، والتى تعمل على إعطاء الطاقة والقوة والنشاط، ويعمل الفول على تقوية الذاكرة، ومفيد جدا للمرأة الحامل، ويعمل الفول على إنقاص الوزن، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل الفول المدمس بأسهل طريقة.
مكونات طريقة عمل الفول المدمس
- نصف كيلو من الفول
- إثنين ثمرة متوسطة من الطماطم المقطع
- ثمرة واحدة صغيرة الحجم من البصل المقطع
- إثنين فص من الثوم المقطع
- ثمرة واحدة من الجزر المبشور
- ثلاثة ملاعق كبيرة من العدس الأصفر
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الأرز
- كمية من الماء تناسب حجم كمية الفول
- ملعقة واحدة كبيرة من الملح الأبيض
- إثنين من عصير ليمون
طريقة عمل الفول المدمس
- أولا نقوم بتنظيف الفول وتنقيته من أي شوائب ثم نقوم بغسله جيدا ثم نضعه فى إناء به ماء ونتركه لمدة يوم كامل حتى يتم نقع الفول.
- وفى اليوم التالي نحضر وعاء مناسب ونضع به نصف كيلو من الفول المنقوع ثم نضيف إليه كمية من الماء تناسب حجم كمية الفول ثم نضع عليه الطماطم والبصل المقطع والثوم والجزر المبشور والعدس الأصفر والأرز وإثنين من عصير الليمون ثم نرفع الإناء على نار هادئة أو سخان كهرباء ونتركه حتى يتم النضج وقبل تمام النضج نضع عليه ملعقة واحدة كبيرة من الملح الأبيض، ونتركه حتى تمام النضج جيدا ثم يقدم في طبق التقديم مع قليل من زيت الزيتون مع رشة من الكمون والليمون ويقدم ساخن وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر تدميس فول العربيات طريقة عمل الفول المدمس على أصوله بخلطة وطعم جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.