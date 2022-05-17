نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي وصفة لازالة شعر الوجه نهائياً بدون ألم من أول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة لازالة شعر الوجه نهائياً هناك عدد غير محدود من النساء اللواتي يتعين عليهن مواجهة شعر الوجه المفرط وغير المرغوب فيه. يمكن أن يظهر شعر الوجه الزائد على الخدين أو الجبهة أو الشفة العليا أو الذقن. نتيجة لذلك ، قد تشعر المرأة بأنها أقل جاذبية وغير أنثوية ، خاصة إذا كانت تعاني من الشعر الزائد. نحن نقدم علاجًا بسيطًا من شأنه أن يقاوم شعر الوجه بشكل فعال وسوف تتخلص بشكل طبيعي من الشعر الموجود على وجهك.

وصفة لازالة شعر الوجه نهائياً

المقادير 1 ملعقة طعام طحين الشوفان

2 ملاعق شوربة عسل

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

كل ما تبقى هو أن تجمع كل المكونات. ثم افركيهم حتى النقطة التي تريدين إزالة الشعر فيها (أسفل على سبيل المثال). اتركي الخليط لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر بعد ذلك، استخدمي كريم الوجه كرر هذا الإجراء من 1 إلى 2 مرات كل أسبوع وسوف تتلاشى جذور الشعربعد شهر لا تنسي ترطيب بشرتك بعد هذا العلاج باستخدام المرطب المعتاد.

وصفة الحمص والليمون

ينتج عن مزيج طحين الحمص والليمون لوشن مقشر يقلل من وجود الخلايا الميتة بالإضافة إلى إزالة خلايا الجلد الميتة.

المقادير: 5 ملاعق كبيرة من الحمص (50 جم)

1/2 عصير ليمونة

1 كوب قهوة زبادي طبيعية (7 جم)

ضع جميع المكونات في وعاء الخلط وحركها حتى يتم الحصول على خليط متجانس، ضعي المزيج على المناطق المرغوبة من الوجه واتركيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة بمجرد أن يجف ، قم بإزالة المنتج عن طريق الضغط الخفيف في اتجاه تدفق الزيت.

وصفة النشا والبيض لازالة الوجه

ينتج عن هذا المزيج مزيج لزج وسميك يساعد عند وضعه على إزالة شعر الوجه.

المقادير: 1 بيضة

5 ملاعق كبيرة نشاء الذرة (50 جرام)

يخفق البيض ثم يضاف نشا الماس. تأكد من أن الخليط متجانس. ضع المنتج على المنطقة المرغوبة واتركه حتى يجف لبضع دقائق قم بإزالته بتدليك خفيف في الدورة الدموية للمساعدة في إزالة الشعر شطف بالماء الدافئ وكرر التطبيق مرتين في الأسبوع.

وصفة الحليب والكركم لازالة الشعر

يعمل هذا الكريم الذي يحتوي على الحليب والكركم على إزالة الشعر المتراكم حول الشفاه بشكل فعال.

المكونات – 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم (5 جم)

2 ملاعق شوربة (20 مل)

اخلطي الحليب مع الكركم حتى تحصلي على مزيج ناعم وضعيه على محيط الشفاه. اتركيه لمدة 30 دقيقة قبل الشطف. استخدمي حركات دائرية لطيفة لإزالة الكريم ، مما يتيح إزالة الشعر بسهولة أكبر. كرر الطريقة كل يومين.