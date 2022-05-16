طريقة ميلك شيك المانجو في البيت منعش ولذيذ في حر الصيف

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طريقة ميلك شيك المانجو ، المانجو من أحب الفواكه على قلوب الجميع، الكبار والصغار يعشقون تناولها بكل حالاتها، ومن جانب آخر إنها تحتوي على قيمة غذائية عالية، تعزز الصحة وتمده بما يحتاجه، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة وفي كل مرة تعطي مذاق وطعم لذيذ وشهي، وقررنا اليوم أن نقدم لكم طريقة ميلك شيك المانجو، للاستمتاع بطعم المانجو وللاستفادة من كل فوائدها العظيمة، لأنها تحتوي على كم هائل من المواد المضادة للأكسدة، ومن جانب آخر يستمتع جميع أفراد الأسرة بمشروب رائعة طعمه لذيذ وشهي يحمي الجسم من الأمراض، ويعزز الهضم بسبب احتوائها على مجموعة من الألياف. طريقة ميلك شيك المانجو المكونات كوبان من الحليب المثلج.

كوب من كريمة الخفق.

معيار كوب من الحليب المكثف.

نصف كوب من الكريم شانتيه الخام.

مانجو مقطع شرائح.

آيس كريم مانجو.

كيس من جيلي المانجو. طريقة التحضير احضري وعاء عميق وضعي كل المكونات معًا ماعدا المانجو.

اخفقي باستخدام المضرب الكهربائي حتى تحصلين على القوام المناسب.

ثم اضيفي المانجو في آخر خطوة واستمري في الخفق حتى تحصلين على المذاق المميز والغني. الطريقة الثانية: ميلك شيك سالي فؤاد المكونات مانجو مقطع مكعبات.

نصف كوب من الآيس كريم مانجو.

كريم مخفوقة.

شرائح من المانجو. طريقة التحضير اخلطي قطع المانجو مع الايس كريم المانجو + الايس كريم الفانيليا في الخلاط الكهربائي.

صبي الخليط في أكواب التقديم.

زينيه بالكريمة المخفوقة مع قطع المانجو ثم قدميها على الفور. الطريقة الثالثة: عصير الميلك شيك بقطع المانجو فاطمة أبو حاتي المكونات كوبان من مانجو مقشرة ومقطعة مكعبات.

مقدار كوبان من الماء المثلج.

كوبان من الآيس كريم الفانيليا المخفوق.

كيس من الكريم شانتيه.

ملعقتان كبيرتان من العسل. طريقة التحضير احضري وعاء الخلاط الكهربائي وضعي به كلًا من الماء المثلج + المانجو + الكريم شانتيه + الايس كريم + العسل.

امزجي كل المكونات معًا حتى تصبح متجانسة وناعمة.

احرصي على إنزال الخليط المتلاصق بالجوانب حتى يصبح الخليط مناسب.

إذا لاحظت أن القوام سميك يمكنك تخفيفه بالماء المثلج حتى تحصلين على القوام المناسب.

اسكبي الميلك شيك المانجو في أكواب التقديم وزينيه بالايس كريم الفانيليا وأوراق النعناع و قطع الكريز. عمر شويل - جدة طريقة ميلك شيك المانجو في البيت منعش ولذيذ في حر الصيف - ثقفني

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