بكيس خميرة حولي شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير أقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

كيس خميرة فرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين

تحتاج جميع النساء إلى فرد الشعر، مع العلم أن عملية الفرد في الكوافير تحتاج إلى وقت ومال كثير، بالإضافة أن هذه الطرق تضر بالشعر، ويؤدي إلى تقصف الشعر وتساقطه، ولذلك معظم النساء يفضلن استخدام الوصفات الطبيعية في فرد الشعر المجعد في أقل وقت ممكن، لأن الشعر هي أساس جمال المرأة، نحن سوف نقدم وصفة الخميرة لفرد الشعر بمكونات طبيعية خالية من أي مواد كيميائية تضر بالشعر، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا، لمعرفة المزيد عن استخدام وصفة الخميرة المذهلة لجعل مثل الحرير.

مكونات تحضير وصفة الخميرة لفرد الشعر في أقل وقت ممكن

الشعر الناعم هو هدف وحلم كل النساء لأنفسهم وأيضا لأطفالهم، وكلنا نعرف فوائد الخميرة التي لا مثيل لها، ليس فقط الشعر وإنما أيضا للجسم والوجه، لأن الخميرة تحتوي على فيتامينات وعناصر تغذي فروة الشعر وإعطاءه الحيوية واللمعان الذي يحتاجه، والآن سوف نقدم لكم مكونات هذه الوصفة:

ثلاث ملاعق من الخميرة البيرة أو الطبيعية.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة من زيت جوز الهند.

كيس بلاستيك أو بونيه.

بالإضافة إلى أن العسل له تأثير قوي في فرد الشعر أيضا، لأنه يحتوي على عناصر غذائية لا حصر لها، كما أن زيت جوز الهند يعطي رائحة رائعة للشعر، وتظل لأطول فترة ممكنة، وإذا قمتي بتطبيق هذه الوصفة لن تذهبي إلىالكوافير لفرد الشعر مرة أخرى.

طريقة تحضير واستخدام وصفة الخميرة المذهلة

وصفة سهلة وسريعة، وأيضا جميع مكونات مفيدة للشعر وتعمل على ترطيب وتغذية الجذور، ونحن سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بدون أي مجهود: