إذا وجدت لعاب علي وسادتك عند استيقاظك من النوم فهي علامة لمرض خطير احذر

بعض الأشخاص لا يستطيعون النوم خارج غرفه بسب وجود سيلان اللعاب وقد يرى البعض أنه أمر طبيعي ولكنه علامة الجسم محذرة أنه يجب الانتباه إلى الجسم وأن هناك ضرر ما يقع على أحد أعضاء جهاز التنفس، ونحن في المقال التالي نساعدكم على معرفة أسباب وراء حدوث سيلان الأنف والطرق التي من الممكن أن تعالج بها سيلان اللعاب.

أسباب سيلان اللعاب

هناك مجموعة من الأسباب التي اكتشفها الباحثين والتي تكون مسببة لسيلان اللعاب أثناء النوم، وهذه الأسباب أو الأمراض:

الحساسية في الجيوب الأنفية أحد الأسباب المؤدية لسيلان اللعاب بسبب حدوث مشاكل في الابتلاع والتنفس أثناء النوم.

الإصابة بنزلات برد أوإنفلونزا من الأنف بسبب صعوبة التنفس والاعتماد في عملية التنفس على الفم.

الشعور بحالة ارتجاع المريء أو الحموضة من أشهر أسباب سيلان اللعاب.

أصحاب مرض الحساسية في الأنف أو الصدر دومًا معرضون لسيلان اللعاب بسبب إصابة الأنف بالحساسية وعدم القدرة على التنفس.

استنشاق المبيدات الحشرية بشكل مفرط قد يؤدي إلى الإصابة بسيلان اللعاب أثناء النوم.

الإصابة بأحد أمراض اللثة قد يكون أحد مسببات سيلان اللعاب.

أحد أعراض أمراض الاكتئاب هو أن سيلان اللعاب دون سبب علمي حتى الآن.

الإصابة بالتهاب اللوز أو الحلق أحد أعراضه سيلان اللعاب.

علاج سيلان اللعاب