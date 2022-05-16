نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاطس المطاعم الشهيرة.. ملعقة واحدة ضعيها على البطاطس هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا في المقال التالي
قلي البطاطس المقرمشة بدون أن تشرب نقطة زيتز، من منا لا يضع طبق البطاطس المقرمش بجانب كل الوجبات، ولكن الحق يقال أنها لا تصبح مثل التي نتناولها في المطاعم الكبرى، ولكن من الآن وبعد قراءة هذا المقال ستصبح البطاطس التي تقومين بتحضيرها في البيت، نفس البطاطس التي نتناولها في المطاعم، ونفس القرمشة اللذيذة أيضا، لأن هناك بعض الأسرار التي يستخدمونها أصحاب المطاعم عن قلي البطاطس لا يصرحون بها لأحد لكي يجلبون الزبائن الكثيرة، ولكن نحن نقول لهم أننا سوف نقدم لكم هذه الأسرار، لكي نحافظ على شعارنا الوحيد وهو راحة ست البيت فوق كل شئ، ابقوا معنا وتابعونا، لمعرفة المزيد.
طريقة قلي البطاطس بدون نقطة زيت واحدة
يوجد في الأسواق نوعان من البطاطس، نوع مخصص للطبخ، والنوع الآخر مخصص للتحمير، ولكن للأسف الشديد ليس كل النساء تعرف هذه المعلومة الهامة جيدا، ولكن نحن سوف نقدم لكم طريقة قلي أي نوع من أنواع البطاطس، وسوف تصبح مقرمشة وجميلة بعد تنفيذ هذه الخطوات البسيطة، ولكن في البداية سنعرض لكم المكونات بكل بساطة:
- نصف كيلو من البطاطس.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة من زيت الزيتون
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من الزعتر.
- نصف ملعقة من الثوم والبصل البودر.
- كمية مناسبة من الماء المغلي.
طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون استخدام الزيت الغزير
البطاطس تحتوي على نسبة من النشويات والمعادن التي تمد الجسم بعناصر غذائية هامة، ولذلك يجب أن نتناولها بطريقة صحيحة لكي لا نضيع هذه الفوائد على أنفسنا، والآن سوف نقدم لكم الخطوات التحضير:
- يجب تقشير البطاطس، ثم نقوم بتقطيعها على شكل أصابع متوسطة الحجم.
- يجب غسلها جيدا.
- ثم بعد ذلك يجب وضع البطاطس في الماء المغلي لمدة دقيقة ونصف.
- يجب تصفية البطاطس من الماء، ثم نقوم بتجفيفها باستخدام مناديل مطبخ.
- يجب تقليب زيت الزيتون وباقي المكونات السابقة والنشا، مع بعضهما البعض.
- يتم تقليب البطاطس في هذه الخلطة.
- يجب إحضار صينية، ثم نضع عليها البطاطس.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 160 درجة.
- يجب إخراجها من الفرن عند تمام التسوية.
- تقدم ساخنة بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطاطس المطاعم الشهيرة.. ملعقة واحدة ضعيها على البطاطس هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.