بطاطس المطاعم الشهيرة.. ملعقة واحدة ضعيها على البطاطس هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا

قلي البطاطس المقرمشة بدون أن تشرب نقطة زيتز، من منا لا يضع طبق البطاطس المقرمش بجانب كل الوجبات، ولكن الحق يقال أنها لا تصبح مثل التي نتناولها في المطاعم الكبرى، ولكن من الآن وبعد قراءة هذا المقال ستصبح البطاطس التي تقومين بتحضيرها في البيت، نفس البطاطس التي نتناولها في المطاعم، ونفس القرمشة اللذيذة أيضا، لأن هناك بعض الأسرار التي يستخدمونها أصحاب المطاعم عن قلي البطاطس لا يصرحون بها لأحد لكي يجلبون الزبائن الكثيرة، ولكن نحن نقول لهم أننا سوف نقدم لكم هذه الأسرار، لكي نحافظ على شعارنا الوحيد وهو راحة ست البيت فوق كل شئ، ابقوا معنا وتابعونا، لمعرفة المزيد.

طريقة قلي البطاطس بدون نقطة زيت واحدة

يوجد في الأسواق نوعان من البطاطس، نوع مخصص للطبخ، والنوع الآخر مخصص للتحمير، ولكن للأسف الشديد ليس كل النساء تعرف هذه المعلومة الهامة جيدا، ولكن نحن سوف نقدم لكم طريقة قلي أي نوع من أنواع البطاطس، وسوف تصبح مقرمشة وجميلة بعد تنفيذ هذه الخطوات البسيطة، ولكن في البداية سنعرض لكم المكونات بكل بساطة:

نصف كيلو من البطاطس.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من النشا.

ملعقة من الزعتر.

نصف ملعقة من الثوم والبصل البودر.

كمية مناسبة من الماء المغلي.

طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون استخدام الزيت الغزير

البطاطس تحتوي على نسبة من النشويات والمعادن التي تمد الجسم بعناصر غذائية هامة، ولذلك يجب أن نتناولها بطريقة صحيحة لكي لا نضيع هذه الفوائد على أنفسنا، والآن سوف نقدم لكم الخطوات التحضير: