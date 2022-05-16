ضعي 6 حبات من الأسبرين على شعرك تكثيف الشعر بطريقة جنونية

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تكثيف الشعر من الأمور التي تهتم بها النساء حيث أن جمال الشعر يعطي المظهر الجميل للفتاة، ولذلك تبحث العديد من السيدات على طريقة تجعل الشعر كثيف وطويل بمكونات طبيعية وسهلة بإستخدام ٦ حبات من الأسبرين الذي يحفز الشعر على النمو، في هذا المقال سوف نطرح لكم طريقة تكثيف الشعر في المنزل.
تكثيف وتطويل الشعر بالأسبرين
يوجد العديد من الطرق المختلفة التي تساعد فر تكثيف وتطويل الشعر وذلك في وقت قصير ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.
المكونات
- ٦ حبات من الأسبرين.
- ٣ ملاعق من الزبادي.
- ملعقة عصير ليمون.
- ملعقة عسل أبيض، ملعقة صغيرة زيت زيتون.
- ربع كوب من الماء.
طريقة التحضير:
- أولًا نقوم بطحن الأسبرين في نضعه في الماء ونقلب جيدًا حتى يذوب الأسبرين، بعد ذلك نضع هذه الماء في وعاء ثم نضيف إليه عصير الليمون والزبادي والعسل وزيت الزيتون.
- ثم نقلب الخليط جيدًا ونضعه على الشعر ونبدأ بالتدليك وتوزيعه على الشعر من الجذور إلى الأطراف.
- بعد ذلك نتركه على الشعر لمدة ساعتان ونقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب ثم ننشفه جيدًا، نكرر هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.
تكثيف الشعر ب٦ حبات أسبرين
يساعد الأسبرين في علاج تلف وتساقط الشعر حيث أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تحفز الشعر على النمو، الطريقة الثانية لتكثيف الشعر المكونات:
- ٦ حبات من الأسبرين.
- كوب من الماء.
- ملعقة زيت جوز الهند.
طريقة التحضير:
- نطحن الأسبرين جيدًا ثم نقوم بوضعه في الماء ونقلب جيدًا ثم نضيف زيت جوز الهند ونستمر في التقليب.
- بعد ذلك نضع الخليط في زجاجة بخاخية ونرش الشعر وندلكه جيدًا لمدة ٥ دقائق، نكرر يوميًا لمدة أسبوع وستلاحظين الفرق.
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