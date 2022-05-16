طريقة تحويل كوب حليب إلى كريم شانتيه مثل الحلواني في المنزل

يعتبر الكريم شانتيه من أهم الأشياء لعمل التورتة ونجاح عمل الكريم شانتيه من نجاح الجاتوه أو التورتة، يجب معرفه طريقة سهلة وسريعة لتحضير الكريم شانتيه بكمية كبيرة في المنزل بكوب واحد من الحليب، معنا سنقدم لكم أسهل طريقة لعمل الكريم شانتيه في المنزل.

طريقة عمل الكريم شانتيه

هناك الكثير من الوصفات لعمل الكريم شانتيه في المنزل ومنها ما يلي:

المكونات المطلوبة لعمل الكريم شانتيه

كوب حليب مثلج جدا.

كوب مسحوق الكريم شانتيه خام بدون سكر.

ثلاث ملاعق سكر بودر.

ثلاث مكعبات من الثلج.

ربع كوب كاكاو على حسب الرغبة.

طريقة تحضير الكريم شانتيه

نضع الكريم شانتيه في وعاء ثم نضع السكر البودر والحليب ومكعبات الثلج ويضرب جيدًا بالمضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي لمدة عشر دقائق ستلاحظ أن الكريم شانتيه زاد وأصبح كثير.

وضع الحليب المثلج ومكعبات الثلج تضاعف الكمية بكثير، وإذا كنت ترغب في وضع الكاكاو ليصبح الكريم شانتيه بالشكولاته نضع الكاكاو مع الكريم شانتيه قبل الضرب.

يمكن استخدام الكريم شانتيه في عمل التورتة والكيك ويمكن أيضا عمل الكنافة بالكريم شانتيه، ويمكن عمل الايس كريم بالكريم شانتيه.

طريقة عمل الكريم شانتيه بدون بودرة

هناك طريقة لتحضير الكريم شانتيه بدون شراء مسحوق الكريم شانتيه:

المكونات المطلوبة لتحضير الكريم شانتيه

كوب حليب مثلج.

ثلاث اكياس فانيليا.

نصف كوب نشا.

ثلاث مكعبات ثلج.

ثلاث ملاعق سكر بودر.

طريقة التحضير: