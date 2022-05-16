نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحمير البطاطس بدون نقطة زيت البطاطس المقرمشة والشيبسي الصحية في المقال التالي

من الجدير بالذكر أن البطاطس تعتبر من أكثر الوصفات التي يتم إضافتها بجانب العديد من الأطعمة المختلفة ودائما ما ترغب العديد من ربات البيوت من تناولها وتحضيرها أيضاً لجميع الافراد بجانب الكاتشب ويرغبون في جعلها مقرمشة وذات مذاق خفيف ولذيذ حيث تحتوي على العديد من النشويات المفيدة بصورة كبيرة للغاية للجسم وخلال السطور القادمة سوف نعرض عليكم كافة التفاصيل الخاصة بطريق تحمير البطاطس. طريقة قلي البطاطس بدون امتصاص نقطة زيت يمكنكم تحضير البطاطس بدون امتصاص الزيت بشكل نهائي من خلال المقادير الآتية: بطاطس مقشرة و مقطعة أصابع.

ماء مغلي.

ملح.

زيت للقلي.

ملعقة من خل الطعام. تحضير البطاطس بدون امتصاص الزيت يمكنكم تحضير البطاطس بكل سهولة في المنزل بدون امتصاص الزيت بشكل نهائي من خلال الخطوات : يمكنكم تحضير البطاطس بكل سهولة عند طريق تحضير وعاء عميق يتواجد به بعض الماء المغلي ثم ينم وضع ملعقة من خل الطعام وملعقة من الملح أيضاً،.

ثم يتم وضع البطاطس بعد ذلك في وعاء.

ثم يتم وضع الوعاء البطاطس على النار حتى يتم الغليان.

ثم يتم وضع الوعاء البطاطس على النار حتى يتم الغليان. ثم يتم إخراج البطاطس بعد ذلك من الماء.

يتم إحضار طاسة ونضع فيها كمية من الزيت .

ويتم وضع البطاطس في الزيت حتى تصبح ذات لون ذهبي. خلطة سحرية ضعيها على البطاطس المقلية يمكنكم الحصول على بطاطس مقلي مقرمشة مثل المطاعم من خلال المقادير الآتية: حبات بطاطس مقطعة أصابع.

نصف كوب من النشا.

ملح وكمون.

كركم وبهارات.

زيت للقلي. خطوات تحضير البطاطس المقلية في البداية يجب عليكم إحضار وعاء ويتم وضع فيه كمية من الماء والملح والخل.

ثم يتم وضع البطاطس في الماء لفترة طويلة.

ثم ينم إخراج البطاطس بعد ذلك من الماء ويتم تجفيفها جيدا من الماء.

ثم يتم إحضار طبق نضع فيه الكركم والملح والنشا والبهارات ويتم تقلبيهم بشكل جيد.

ثم يتم تغليف البطاطس في الخليط السابق.

ثم وضع زيت في طاسة على النار حتى التسخين.

وضع البطاطس في الزيت ونتركها لمدة دقيقتين.

حتى تصبح ذات لون ذهبي يتم إخراجها من الطاسة. عمر شويل - جدة طريقة تحمير البطاطس بدون نقطة زيت البطاطس المقرمشة والشيبسي الصحية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحمير البطاطس بدون نقطة زيت البطاطس المقرمشة والشيبسي الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.