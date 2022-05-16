طريقة عمل الأيس كريم بنكهة الكاكاو في المنزل بمكونات متوفرة وبطريقة بسيطة

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الأيس كريم بنكهة الكاكاو ، يعد بمكونات بسيطة للغاية ومتوفرة في المنزل وليست مكلفة، كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات المميزة مثل صوص النوتيلا أو الكراميل.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الأيس كريم بنكهة الكاكاو.
مكونات الأيس كريم بنكهة الكاكاو
تتكون هذه الوصفة اللذيذة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:
- مقدار ١ كوب من الحليب.
- مقدار ثلث كوب من السكر.
- صفار بيضتين.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة صغيرة من السمن.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ٦ ملاعق كبار من الكريمة البودرة.
- كوب إلا ربع من الحليب البارد
- أربع ملاعق من الكاكاو الخام.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الأيس كريم ينكهة الكاكاو وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بإحضار إناء ونخلط فيه كلا من كوب الحليب مع صفار البيض والفانيليا والسكر جيدا.
- ونستمر في الخلط حتى يذوب السكر.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في طاسة على النار بدرجة حرارة متوسطة مع التقليب المستمر.
- ونستمر في التقليب حتي يثقل قوام الخليط أو يصبح الخليط بقوام أخف من قوام الكاسترد.
- وبعدما يثقل قوام الخليط نقوم برفعه من على النار.
- ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من السمن ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض ونستمر في التقليب حتى تبرد درجة الحرارة قليلا.
- ثم بعد ذلك نقوم بصب الخليط في إناء ونغطي سطحه بكيس بلاستك ونضعه في الثلاجة حتي يصبح بارد تماما.
- بعد ذلك نقوم بواسطة المضرب الكهربائي بضرب الكوب إلا ربع من الحليب البارد مع الكريمة البودرة حتى يأخذ الخليط القوام الكريمي الخفيف.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الخليط ألذي قمنا بوضعه في الثلاجة مسبقا علي خليط الكريم شانتيه الذي قمنا بإعداده.
- ثم نضربهم جيدا مع بعضهم البعض بالمضرب الكهربائي.
- وبعد ذلك نقوم بخلط كمية الأيس كريم مع أربع ملاعق من الكاكاو الخام.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضعه في إناء وندخله الفريزر.
- ثم يكون الأيس كريم بالكاكاو بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
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