طريقة عمل الأيس كريم بنكهة الكاكاو في المنزل بمكونات متوفرة وبطريقة بسيطة

الأيس كريم بنكهة الكاكاو ، يعد بمكونات بسيطة للغاية ومتوفرة في المنزل وليست مكلفة، كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات المميزة مثل صوص النوتيلا أو الكراميل.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الأيس كريم بنكهة الكاكاو.

مكونات الأيس كريم بنكهة الكاكاو

تتكون هذه الوصفة اللذيذة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:

مقدار ١ كوب من الحليب.

مقدار ثلث كوب من السكر.

صفار بيضتين.

ملعقة من النشا.

ملعقة صغيرة من السمن.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٦ ملاعق كبار من الكريمة البودرة.

كوب إلا ربع من الحليب البارد

أربع ملاعق من الكاكاو الخام.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الأيس كريم ينكهة الكاكاو وطريقة تحضيره كالتالي: