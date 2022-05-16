وصفة تبيض الأسنان في دقيقة واحدة بمسحوق البيكنج بودر وداعاً للاصفرار

تعتبر مشكلة اصفرار الأسنان من أكثر المشاكل المزعجة للجميع، على حد سواء النساء أو الرجال حيث تعطي للأسنان شكلاً غير لائق، ويبحث الجميع عن طرق مختلفة للتخلص من تلك المشكلة، وقد تظهر تلك المشكلة عادة بسبب عدم تنظيف الأسنان بالمعجون والفرشاة يومياً، أو بسبب تناول الشاي والقهوة والنسكافيه بشكل مبالغ فيه، ويلجأ في بعض الأحيان إلى عيادات الأسنان للطرق الطبية المعروفة، ولكن الأمر في بعض الأوقات يكون مكلف للغاية، فحلم كل فتاة أو حتى شاب أن تحصل على أسنان ناصعة البياض مثل الثلج، وهنا يأتي دور الوصفات الطبيعية المذهلة والتي ينتج عنها نتائج رهيبة غير متوقعة، ولذلك قررنا أن نوافيكم طريقة تبيض الأسنان البيكنج بودر فتابعونا.

وصفة تبيض الأسنان بالبيكنج بودر

تبيض الأسنان البيكنج بودر تلك الوصفة تعتبر هي الحل السحري والأمثل للقضاء على اصفرار الأسنان، فهي وصفة مجربة ومذهلة وعرفت منذ سنوات، ولا تحتاج تلك الوصفة لمكونات مكلفة ولا حتى لوقت كبير، فقط تحتاج لدقيقة واحدة.

مكونات وصفة البيكنج بودر والليمون

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع البيكنج بودر في وعاء صغير وعليه عصير الليمون، ونقوم بالتقليب حتى يتجانسوا معاً، ومن خلال فرشاة أسنانك الخاصة نأخذ من الخليط وتدعك الأسنان جيداً، ثم تغسل الأسنان بالماء.

سينصح بتكرار تلك الوصفة لمدة أسبوعين حتى تحصلين على أفضل النتائج المذهلة.

وصفة البيكنج بودر والعسل

نحضر مقدار ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر وملعقة كبيرة عسل نحل، وتمزج المكونات جيداً للتكون عجينة.

نأخذ بفرشاة الأسنان من العجينة ونغسل بها الأسنان لدقائق، ثم نغسلها بالطريقة المعتاد عليها.

نكرر الطريقة يومياً وسنلاحظ الفرق الشاسع، وسيتم الحصول على أسنان بيضاء ناصعة بعد مرات قليلة.

وصفة البيكنج بودر والزنجبيل

وهي خلطة مكونة من ملعقة كبيرة بودرة الزنجبيل مع مسحوق البيكنج بودر بنفس الكمية، ونأخذ مقدار من الخلطة بفرشاة الأسنان وتدعك الأسنان بها بشكل كبير دون إضافة أي مواد أخرى، ومن الممكن إعداد كمية من الخلطة وتحفظ في برطمان لاستخدامها بشكل يومي.