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كفتة البطاطس بالجبنة الموزاريلا، تعد البطاطس من الأكلات التي يشتهى إليها الكبار والصغار بجميع أنواعها، وتعد كفتة البطاطس بالجبنة الموزاريلا من الوجبات الخفيفة واللذيذة المذاق التي نفضل تناولها دائما فى المطاعم الكبري بقوامها المقرمش السائح فى الجبن ولونها الذهبي المميز، فهي تعد من الأطباق الجانبية التي يمكن أن تقديمها على سفرتك لأفراد عائلتك أو فى العزومات بجانب أنواع من اللحوم أو الدجاج والسلطات المختلفة، لذلك تعرفي معنا فى الأتي على طريقة عمل كفتة البطاطس بالموزاريلا بجميع أسرارها وتكاتها دون أن تفك منك والتي يمكنك تحضيرها على هيئة كرات أو أصابع حسب الرغبة وقدميها مع صوص الكاتشب والمايونيز المميز ليضيف لها طعما رائعا. طريقة كفتة البطاطس بالجبنة الموزاريلا المكونات: حبتين كبيرتين من البطاطس.

بصل أخضر مفروم.

جبن موزاريلا.

2 بيضة.

ملعقتين حليب.

ملح وفلفل.

بابريكا.

بقسماط مطحون.

دقيق.

كمون. خطوات عمل البطاطس بالجبنة قومى بغسل البطاطس جيدا من الخارج ثم يتم سلق البطاطس بقشرتها فى قدر على النار من الماء المغلي ثم تترك جانبا حتى تبرد تماما.

قومى بتقشير القشرة الخارجية للبطاطس ثم يتم هرسها جيدا حتى تصبح ناعمة تماما.

أضيفي على البطاطس المهروسة البصل المفروم وجميع التوابل ثم يتم تقليبها وعجنها جيدا حتى تندمج التوابل بداخلها.

جهزي طبق به الحليب والبيض وأخر به دقيق وأخر به البقسماط وقليل من النشا.

خذي قطع متوسطة من عجينة البطاطس أفرديها قليلا ثم ضعها بداخلها مكعبات جبن الموزاريلا ثم اغلقيها على شكل كورة.

بعد الانتهاء اغمسي كور البطاطس فى الدقيق أولا ثم فى خليط البيض ثم بداخل القسماط وتقليبها من كل الجوانب حتى يتم تغطيتها بالكامل.

ضعي كور البطاطس بداخل الفريزر حوالى نصف ساعة لكى تتماسك ولا تتفكك منك عند القلى.

جهزي طاسة على نار متوسطة بها زيت غزير وساخن وضعي بها كور البطاطس وانتظري حتى تأخذ اللون الذهبي من جميع الجوانب.

ضعي كرات البطاطس فى طبق التقديم وقدميها على سفرتك ساخنة.

يمكن أن تُزين ببعض أوراق البقدونس الخضراء لأنها تضعي مذاق ونكهة وشكل أحلى من الجاهز. عمر شويل - جدة لو عندك 2 حبة بطاطس اعملي أصابع البطاطس بالجنبة أسهل و ألذ سناك هتجربوه - ثقفني

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