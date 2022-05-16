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صبغ الشعر أشقر رمادي، يعد صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي من الألوان التي تمنح المرأة جاذبية وتألق غير عادى يجعلها مثل النجمات خاصة أنه يتناسب مع درجات البشرة المختلفة، ولكنة من الألوان التي تحتاج إلى الكثير من الدقة عند القيام بصبغه فى المنزل لكى يضاهى نفس جودة صالونات التجميل وتحصلي على أفضل النتائج المرضية لكى، لذلك سنتعرف فى الآتي على كيفية صبغ الشعر أشقر رمادي فى المنزل خطوة بخطوة. طريقة صبغ الشعر أشقر رمادي صبغة اللون الأشقر الفاتح.

صبغة اللون الأشقر الرمادي.

وعاء بلاستيكي.

فرشاة صبغة.

قفازات بلاستيكية.

مشط.

فازلين. خطوات صبغ الشعر أشقر رمادي حددي عدد عبوات الصبغة التي سوف تحتاجين إليها حسب طول الشعر، فإذا كان الشعر قصير فسوف تحتاجي إلى عبوة واحدة من كل لون، أما إذا كان متوسط فتحتاجي من عبوتين إلى ثلاثة، أما إذا كان طويل فسوف تحتاجي من ثلاث إلى أربعة عبوات صبغة.

تجبني غسل الشعر قبل تطبيق الصبغة بحوالي 48 ساعة على الأقل ويكون نظيفا وخاليا من أي زيوت أو كريمات.

احرصي على ارتداء ملابس قديمة أو وضع غطاء بلاستيكي على الكتف لحماية ملابسك وجلدك من التلطخ بالصبغة.

مشطي شعرك بحيث يصبح مفرودا ويتم توزيع الصبغة عليه بسهولة.

قسمي شعرك إلى أجزاء واربطي جميع الأجزاء واتركي جزءا واحد لبدء توزيع الصبغة به.

وزعي طبقات من الفازلين حول جبهتك وأذنيك لحمايتهما من التصبغ.

جهزي معجون الصبغة درجة الأشقر الفاتح عن طريق خلطها مع مقدار من الأكسجين المتواجد معها فى عبوة الصبغة.

وزعي خليط الصبغة على كل جزء من أجزاء الشعر إلى أن تتأكدي من تغطيته بالكامل.

اتركي الصبغة على الشعر تبعا للمدة المذكورة على عبوة الصبغة ثم اشطفي الشعر جيدا بالماء للتخلص من أثار الصبغة نهائيا.

جففي شعرك بالمجفف الكهربائى جيدا ليتم البدء فى الخطوة التالية من خطوات الصبغ.

جهزي معجون الصبغة بدرجة الأشقر الرمادي مع الأكسجين المتواجد معها فى نفس العبوة.

وزعي خليط الصبغة على كامل الشعر بنفس الخطوات المتبعة سابقا واتركيها لمدة حوالى 45 دقيقة ثم يتم غسله بالماء والبلسم الخاص. عمر شويل - جدة طريقة صبغ الشعر بالأشقر الرمادي في البيت زي الكوافير وأحلى.. جربي مش هتندمي - ثقفني

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