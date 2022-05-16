طريقة عمل بلح الشام بالعجينة الأصلية بطعم مقرمش ولذيذ

طريقة عمل بلح الشام، بلح الشام من الحلويات الشامية التي اشتهرت في العديد من البلاد العربية وأصبح من أهم الحلويات التي تقدم في العديد من الأوقات، فهو يتميز بطعمه الجميل الخفيف، وأيضًا بسهولة تحضيره في المنزل وذلك لقلة مكوناته الغير مكلفة، ولذلك تبحث العديد من الأمهات عن الطريقة الصحيحة لعمل بلح الشام في المنزل بشكل صحيح حتى يتم تجهيزه وينال إعجاب الجميع، وسوف نعرض لكم الآن هذه الطريقة يمكنكم متابعتنا الآن.

خطوات تحضير بلح الشام في المنزل

بلح الشام من الحلويات البسيطة التي يمكن تجهيزه كحلوى لذيذة في المنزل يكون في متناول أيدي أفراد الأسرة والأطفال تحديدًا، وطريقة تحضيره لا تحتاج إلى مجهود وهي كالآتي:

المكونات

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من النشا.

عدد ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من المياه الفاتر.

كوب صغير من الزيت النباتي.

رشه ملح.

رشه سكر.

مكونات الشربات

كوب ونصف من السكر.

كوب من المياه.

ملعقتين من عصير الليمون.

رشه من الفانيليا.

طريقة عمل الشربات

اخلطي السكر بالماء.

ارفعي الوعاء على النار بالخليط واتركيه يغلي.

أضيفي إليه عصير الليمون بعد الغليان.

يترك مرة أخرى على نار هادئه حتى يتغير قوامه ويصبح ثقيل.

أضيفي الفانيليا إليه بعد ذلك ويترك حتى يبرد.

طريقة التحضير