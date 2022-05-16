نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بلح الشام بالعجينة الأصلية بطعم مقرمش ولذيذ في المقال التالي
طريقة عمل بلح الشام، بلح الشام من الحلويات الشامية التي اشتهرت في العديد من البلاد العربية وأصبح من أهم الحلويات التي تقدم في العديد من الأوقات، فهو يتميز بطعمه الجميل الخفيف، وأيضًا بسهولة تحضيره في المنزل وذلك لقلة مكوناته الغير مكلفة، ولذلك تبحث العديد من الأمهات عن الطريقة الصحيحة لعمل بلح الشام في المنزل بشكل صحيح حتى يتم تجهيزه وينال إعجاب الجميع، وسوف نعرض لكم الآن هذه الطريقة يمكنكم متابعتنا الآن.
خطوات تحضير بلح الشام في المنزل
بلح الشام من الحلويات البسيطة التي يمكن تجهيزه كحلوى لذيذة في المنزل يكون في متناول أيدي أفراد الأسرة والأطفال تحديدًا، وطريقة تحضيره لا تحتاج إلى مجهود وهي كالآتي:
المكونات
- كوب واحد من الدقيق الأبيض.
- ربع ملعقة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- عدد ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب من المياه الفاتر.
- كوب صغير من الزيت النباتي.
- رشه ملح.
- رشه سكر.
مكونات الشربات
- كوب ونصف من السكر.
- كوب من المياه.
- ملعقتين من عصير الليمون.
- رشه من الفانيليا.
طريقة عمل الشربات
- اخلطي السكر بالماء.
- ارفعي الوعاء على النار بالخليط واتركيه يغلي.
- أضيفي إليه عصير الليمون بعد الغليان.
- يترك مرة أخرى على نار هادئه حتى يتغير قوامه ويصبح ثقيل.
- أضيفي الفانيليا إليه بعد ذلك ويترك حتى يبرد.
طريقة التحضير
- احضري وعاء مناسب من أضيفي بداخله المياه مع إضافة الزيت إليه.
- ارفعي الوعاء على النار واتركيه حتى يغلي الخليط تمامًا.
- أثناء وضعه على النار قومي بخلط الدقيق مع رشة الملح، ورشة السكر والنشا والفانليا.
- اخلطي كل المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض.
- بعد غليان الخليط على النار، قومي بإضافة خليط الدقيق بشكل سريع.
- لمي كل المكونات حتى تصبح عجينة بكل المكونات الموجودة في الوعاء.
- ارفعي العجينة من على النار واتركيها حتى ترتاح وتبرد.
- أضيفي إليها بعد ذلك البيض بشكل تدريجي واحدة تلو الأخرى، وقومي بالعجن بشكل جيد حتى تتشكل العجينة المطلوبة.
- اتركي العجينة لمدة خمس دقائق حتى ترتاح.
- احضري كيس الحلويات وضعي بداخله كمية من العجينة.
- احضري مقلاة بها زيت بارد.
- أضيفي أصابع بلح الشام في المقلاة على البارد.
- ضعي الكمية المناسبة ثم ارفعي المقلاة على النار.
- اتركيه حتى يتغير لونه، قلبي بلح الشام حتى يصبح لونه ذهبي.
- يمكن إخراجه بعد ذلك وإضافة الشربات إليه، ويترك حتى يبرد ويتم تناوله بألف هنا.
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