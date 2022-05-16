نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ودعي الهيشان طريقة صبغة الكركم للشعر وماسك الكركم للشعر لتنعيم الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك الكركم للشعر للحصول على شعر ناعم حبث يعتبر الاهتمام والعناية بالشعر والحفاظ على نعومته من أكثر الأشياء التي تهتم بها النساء ،وتستخدم كل فتاة من أجل ذلك الكثير من مستحضرات العناية بالشعر وتلجأ الى اساليب الفرد والصبغات المختلفة التي تعمل على تنعيم الشعر، وتغيير لونه بوصفات طبيعية للحصول على شعر ناعم خالي من مشاكل التلف وسنقدم لكم الطريقة من خلال موقع ثقفني.

ماسك الكركم للشعر

الكركم يعتبر من أشهر وافضل أنواع التوابل في الهند ويستخرج عن طريق تنشيف وسحق جذور نبات الكركم، يستخدم الكركم في العديد من الاستخدامات الطبيعية منها:

يستخدم في الدباغة

ويستخدم كتوابل للطعام وله فوائد صحية وجماليه

وصفة الكركم للشعر

من أفضل العناصر الطبيعية الموجودة في منزلك والتي يمكنك استخدامها من اجل نعومه شعرك ،لأن الليمون يحتوي على مواد مضاده للاكسده تنقي الشعر وفروة الرأس من الشوائب التي تتسبب في تجاعيد وتقصفه وتساقطه، أما الكركم يزيد بصيلات الشعر لبعض المواد الغذائية التي تعمل على نمو الشعر بطريقة صحية من البداية

خلطةالكركم والزنجبيل للشعر

ضعي ملعقتين من عصير الليمون إلى ملعقة من مسحوق الكركم وملعقة من جل الالوفيرا وملعقة من الزنجبيل.

ثم اخلطي المقادير جيدا حتى تحصلي على قوام متماسك.

افردي الخليط على شعرك المبلل لمده 15 دقيقه اشطفي شعرك بماء فاتر بدون تدليك

ثم كرري هذه الوصفة ثلاث مرات كل أسبوع للحصول على افضل نتائج لنعومة الشعر

خلطة الكركم لتنعيم الشعر

امزجي ملعقة من ماء الورد وبياض البيض مع ملعقة من مسحوق الكركم.

اخلطي المكونات بطريقة جيده ثم افردي الخليط على شعرك الجاف لمدة 10 دقائق .

اغسلي شعرك بالماء الفاتر، ثم دلكي شعرك بنوع من الزيوت الطبيعيه مثل زيت الزيتون .

كرري هذه الوصفة مرتين كل أسبوع .

صبغة الكركم للشعر

هناك عدة طرق طبيعية لصبغ الشعر للحصول على شعر ناعم منها الكركم وذلك اما للتسلية او لتغطية الشيب

محلول الكركم: تعطي هذه الطريقه الشعر اللون الاشقر الذهبي وخاصه على الشعر فاتح اللون.

المكونات:

٢ كوب من الماء

٢ ملعقة من الكركم

طريقة التحضير