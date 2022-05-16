وصفة لإعداد سلطة الكولسلو اللذيذة بكل سهولة في المنزل مثل الجاهزة

وصفة لإعداد سلطة الكولسلو اللذيذة، انتشر تقديم سلطة كولسلو بجانب الأكلات في معظم المطاعم، وأصبح الكبار والصغار يفضلون تناولها، كما يقبلون على طلبها بشكل كثير، حيث تحتوي السلطة على مختلف أنواع الخضروات المفيدة للجسم، كما إنها مفيدة ومغذية وتعد طبق مختلف من الخضروات.

وصفة لإعداد سلطة الكولسلو اللذيذة بكل سهولة بالمنزل

بدأت الأمهات تبحث عن طريقة تحضيرها في المنزل مثل المحلات بدلاً من شرائها من المطاعم، فهي سريعة التحضير ومكوناتها متوفرة في المطبخ، حيث يمكن تقديمها بجانب اللحوم والدجاج المشوية وغيرها من الأكلات التي تعد السلطة بجانبها طبق أساسي، لذلك سوف نوضح لكم خلال السطور التالية طريقة عمل سلطة الكولسلو في المنزل.

مكونات عمل سلطة الكولسلو في المنزل

دائما تبحث الأمهات عن أكثر الأكلات والأشياء التى يفضل أولادها تناولها لتقوم بتحضيرها لهم في المنزل، حفاظاً على صحتهم، كما أن السلطات من الأطباق التى تحتوي على مختلف أنواع الخضروات والتى تفيد صحة الإنسان، حيث يعتبر الكرنب الأحمر أو الأخضر من مكونات سلطة الكول سلو اللذيذة، والمعروف بفوائده الصحية المتميزة، حيث نحتاج إلى المكونات التالية لتحضير السلطة.

قطع شرائح من الكرنب الأحمر أو الأخضر بمقدار كوب.

جزرتان مبشورتان.

نصف كوب من المايونيز.

ملعقتين من السكر.

2 ملعقة من عصير الليمون.

خل أبيض ملعقة.

رشة ملح.

فلفل أسود نصف ملعقة.

خيار شرائح.

خطوات تحضير سلطة الكولسلو في المنزل

طبق سلطة الكولسلو يحتوي على أفضل أنواع الخضروات المغذية والمفيدة للجسم، كما أن طعمه لذيذ ومميز، ويزيد من الرغبة في تناوله باستمرار، ويمكنك تحضيره خلال دقائق بسيطة دون الوقوف في المطبخ لساعات طويلة، حيث يتم تحضير سلطة الكول سلو من خلال إتباع الخطوات التالية.