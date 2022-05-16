نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع وأسهل طريقة لتحضير بسكويت الشاي المقرمش بالفانيليا بمكونات اقتصادية في المقال التالي
بسكويت الشاي المقرمش بالفانيليا، من المقبلات الاساسية التي لابد من توافرها في جميع المنازل بشكل دائم هو البسكويت وهذا لأنه من الأشياء الأساسية التي يتم تناولها في الصباح في الفطور مع كوب من الشاي و أيضا تقدم بين الوجبات وفي العشاء، كما أنها من أخف وأحب المقبلات الشهية التي يعشقها الأطفال وهذا لأنهم يحبون تناول الاشياء الخفيفة، وهناك الكثير من الطرق لتحضير البسكويت وسنقدم لكم من خلال هذا المقال اسهل واسرع واحلى طريقة لعمل بسكويت الشاي بنكهة الفانيليا اللذيذة.
بسكويت الشاى بالفانيليا
- 2 كوب ونصف دقيق.
- نصف كوب نشا.
- بيضه.
- كوب زبده طريه.
- ملعقة صغيرة بيكينج بودر.
- كوب سكر بودر.
- 2 ملعقة صغيرة سائل فانيليا.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
الاضافات
- ملعقة كبيرة بشر برتقال.
طريقة تحضير بسكويت الشاى بالفانيليا
- في البداية نقوم بنخل الدقيق و النشا قبل التحضير لكى يصبح البسكويت هش.
- بعد ذلك نقوم بوضع الزبدة في وعاء كبير ونقوم بضربهم بالمضرب الكهربائي جيدًا حتى يصبح القوام كريمي.
- ثم نضيف السكر البودر و الفانيليا و نقوم بضرب المكونات بالمضرب الكهربائي جيدًا حتى يمتزجا ويصبح لديك قوام كريمي ناعم.
- بعد ذلك نضيف البيضة على الزبدة ونقوم بخفقها مع المكونات حتى يحتفي أثرها مع الزبدة.
- في وعاء نقوم بتقليب المكونات الجافة مع بعضهم من الدقيق و النشا و الملح و البيكنج بودر ونقلبهم مع بعضهم.
- بالتدريج نقوم بإضافة المكونات الجافة على الزبدة مع التقليب حتى يمتزجا المكونات تماماً حتى تتشكل لديك عجينة.
- بعد ذلك نجمع عجينة بسكويت الشاى بالفانيليا باليد و نقوم بفردها على سطح الرخامة بعد رش القليل من الدقيق على سطح الرخامة لكي لا تلتصق البسكويت.
- نفرد العجينة حتى يصبح سمكها نصف سم.
- نأتي بالقطاعة و نقوم بتشكيل البسكويت قطع حسب الرغبة.
- نقوم برص قطع البسكويت في صينية الفرن مع ترك مسافة نصف سم بين كل قطعة والأخرى.
- ثم تدخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 160 درجة تأخذ من الأطراف على لون ذهبي فاتح جداً.
- نخرج بسكويت الشاي من الفرن ونتركه في الصينية حتى يبرد تماماً ومن ثم يحفظ في علبة محكمة الغلق.
- ثم يقدم للطعام بالصحة والهنا.
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