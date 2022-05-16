أسرع وأسهل طريقة لتحضير بسكويت الشاي المقرمش بالفانيليا بمكونات اقتصادية

بسكويت الشاي المقرمش بالفانيليا، من المقبلات الاساسية التي لابد من توافرها في جميع المنازل بشكل دائم هو البسكويت وهذا لأنه من الأشياء الأساسية التي يتم تناولها في الصباح في الفطور مع كوب من الشاي و أيضا تقدم بين الوجبات وفي العشاء، كما أنها من أخف وأحب المقبلات الشهية التي يعشقها الأطفال وهذا لأنهم يحبون تناول الاشياء الخفيفة، وهناك الكثير من الطرق لتحضير البسكويت وسنقدم لكم من خلال هذا المقال اسهل واسرع واحلى طريقة لعمل بسكويت الشاي بنكهة الفانيليا اللذيذة.

بسكويت الشاى بالفانيليا

2 كوب ونصف دقيق.

نصف كوب نشا.

بيضه.

كوب زبده طريه.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

كوب سكر بودر.

2 ملعقة صغيرة سائل فانيليا.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

الاضافات

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

طريقة تحضير بسكويت الشاى بالفانيليا