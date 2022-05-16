نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة لعمل سلطة البطاطس بالبيض المسلوق مع المايونيز بالمنزل بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلطة البطاطس المسلوقة مع البيض والمايونيز، وجبة الإفطار من الوجبات المهمة التى تحرص الأمهات على تحضير فيها أطعمة تحتوي على بروتينات ونشويات تمد الجسم بطاقة عالية، تساعده على النشاط طوال اليوم، لذلك الكثير يفضل تحضير سلطة البطاطس المسلوقة مع البيض والمايونيز، حيث يعشق الجميع البطاطس بمختلف أنواعها.

وصفة لعمل سلطة البطاطس المسلوقة مع البيض والمايونيز

تحتوي البطاطس على نسبة نشويات هامة، وكذلك البيض يحتوي على كالسيوم ومعادن هامة للجسم، لذلك تمد هذه الوجبة الجسم بسعرات حرارية عالية، فهي وجبة دسمة غنية بعناصر غذائية مفيدة، لذا تتساءل الأمهات عن طريقة تحضيرها بالمايونيز، ولمعرفة طريقة تحضير سلطة البطاطس المسلوقة مع البيض والمايونيز تابعوا هذا المقال.

مقادير سلطة البطاطس المسلوقة مع البيض والمايونيز

البيض من البروتينات التي تقدمها الأمهات بشكل يومي لجميع أفراد أسرتها في وجبة الإفطار، فهو يساعد على تغذية عظام الجسم ومنع الإصابة بهشاشة العظام، وكذلك البطاطس تتفن الأمهات في تحضيرها بأشكال مختلفة، والمايونيز من الصلصات التي يفضل الكثير تناولها، لذلك فهي وجبة لذيذة وشهية ويقبل الكثير على تناولها، حيث تتمثل مكوناتها في الآتي.

نصف كيلو بطاطس مقشرة ونظيفه ومقطعة.

بيضتين مقطعين شرائح.

عودين بصل أخضر مقطعين شرائح.

ربع كوب من المايونيز.

فص ثوم مفروم.

ملعقة من عصير الليمون.

ربع كوب بقدونس مفروم.

2 خيارة مخللة ومقطعة شرائح.

طريقة تحضير سلطة البطاطس المسلوقة مع البيض

خلال ثلث ساعة يمكنك تحضير طبق سلطة البطاطس المسلوقة مع البيض والمايونيز، والتي سوف تلاحظين إقبال جميع أولادك على تناولها، حيث أنها من الوجبات اللذيذة وسريعة التحضير والمغذية للجسم، ويمكن تحضير الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.