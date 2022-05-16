أسرار نجاح عمل الدوناتس المقلي لإعدادها بطعم مميز وهش

أسرار نجاح عمل الدوناتس المقلي، نتيجة كثرة الإقبال على طلب الدونات، تحرص الأمهات على تحضيره بشكل دائم، فهو من المخبوزات شهية المذاق وخفيفة ويفضل الكثير تناولها، ولكن أحياناً لا تتمكن الأمهات من تحضير الدوناتس في المنزل مثل المحلات، فعلى الرغم من بساطة المكونات وسهولة تحضير العجينة إلا أنه لا يتم تسويته بسهولة.

أسرار نجاح عمل الدوناتس المقلي لإعدادها بطعم مميز

فهناك عدة تكات سحرية لابد على الأمهات معرفتها حتى يمكنهم طهي الدوناتس في المنزل بكل سهولة زي المحلات بالضبط، حيث تتعدد طرق تحضيره، فهناك دوناتس بالسكر البودرة ودوناتس بالشكولاته وآخر سادة، لذلك سوف نستعرض لكم طريقة تحضير الدوناتس بكل تكاتة السرية خلال هذا المقال.

أسرار نجاح عمل الدوناتس المقلي

يتم طهي الدوناتس من خلال قليه في الزيت، لذلك لابد من الحرص أثناء القلي لتجنب قيام عجينة الدوناتس بتشرب الزيت وتصبح ثقيلة وغير صحية، كما لابد من الحرص أثناء تحضير العجينة واختيار المكونات التي تساعد على أن تجعل العجينة هشه وخفيفة، فكلها عوامل تساعد على نجاح عجينة الدوناتس ويصبح مثل المحلات، كما هناك عدة أسرار أخري لابد من إتباعها سيدتي حتى تتمكني من تحضير الدوناتس بنجاح.

أولاً لابد من إتباع المقادير المحددة في وصفة الدوناتس حتى لا تقومي بزيادة بعض المكونات التي تسبب فساد العجينة. إذا كانت الوصفة محدد بها حليب البودرة فلابد من استخدامه وتجنب استبداله بالحليب السائل. لابد من ترك العجين مدة كافية حتى يرتاح ويصبح هش. استخدام زيت غزير أثناء قلي الدونت. التسوية على نار متوسطة لتجنب حرقة. يتم طهي الدوناتس في كل جانب لمدة دقيقة فقط.

مقادير عمل الدوناتس في المنزل

الدوناتس من المخبوزات سريعة التحضير، التي لا تحتاج إلى وقت أو مجهود، كما يعطي مذاق رائع، ومكوناته هي.

كوبين من الدقيق الأبيض.

كيس خميرة فورية.

4 ملاعق سكر.

فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الحليب الدافئ.

خمس ملاعق من الزبدة الطرية.

زيت غزير للقلي.

4 صفار بيض.

خطوات تحضير الدوناتس في المنزل