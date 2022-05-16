نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك الخيار للوجه بوصفات لترطيب وتفتيح الوجه في المقال التالي

عمر شويل - جدة دللي بشرتك من خلال إدراج ماسك الخيار للوجه في روتين العناية بالبشرة، وأبسط طريقة يستخدم بها الخيار تمنحك نتيجة رائعة، فيمكنك تهدئة البشرة بعد التعرض إلى الشمس باستخدام شرائح الخيار، لذا تستخدم بكثرة في المنطقة المحيطة بالعينين، كما أن وضع الخيار مع مكونات أخرى مثل الحليب أو العسل فإنه يرطب بعمق وينظف الوجه جيدًا، أما بالنسبة لاستخدامه مع الليمون فإنه يساعد على تفتيح البشرة.

ماسك الخيار للوجه

احصلي على قناع ترطيب عميق للبشرة من خلال بشر ربع حبة خيار وإضافة ملعقة من العسل إليه، ومن ثم تطبيق الخليط الناتج على البشرة، وتركه لفترة كافية بحيث تستفيد البشرة من القناع لأقصى حد وتحصل على أكبر قدر ممكن من الترطيب، لذا يزال بعد ساعة واحدة باستخدام الماء.

الخيار لتفتيح البشرة الدهنية

نظرًا إلى الملمس الدهني الذي تنفرد به البشرة الدهنية بشكل خاص، فإنها تحتاج إلى مكونات ترطب دون أن تزيد كمية الدهون بالبشرة، لذا يكون هنا الخيار حل رائع، فنضع ملعقة كبيرة من عصير الخيار مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وأخرى من مسحوق الكركم، ويفرد هذا الخليط على الوجه، ويزال بعد ربع ساعة، وإذا كان هناك بقايا من الكركم على البشرة يمكنك تمرير قطعة قطن مبللة بالحليب على الوجه لإزلته، ولتجنب ذلك يستخدم في الوصفة نوع من الكركم المخصص لاستخدامه على البشرة.

مقشر الخيار لتنعيم البشرة

عند استخدام مقشر البشرة يتوجب أن يكون أحد مكوناته مواد مرطبة للبشرة مثل العسل أو الخيار، لذا لتحضير المقشر نبشر حبة خيار واحدة مع ملعقتين من الحليب وملعقتين من السكر البني، وتوضع المكونات مع بعضها البعض، ومن ثم تستخدم في تدليك الوجه جيدًا لبضعة دقائق، ثم نتركه على الوجه لمدة 5 أخرى إضافية ويزال بالماء.

ماسك الخيار لنضارة البشرة

اصنعي مزيج يجعل البشرة أكثر نضارة كما يعالج الحبوب بسبب احتوائه على زيت شجرة الشاي، ويتكون من مهروس نصف حبة خيار مع ملعقتين من جل الصبار وملعقة من ماء الورد، ونضيف نقطتين من زيت شجرة الشاي، ويوضع الخليط على اولجه ويغسل بعد مرور 20 دقيقة.

الخيار لشد الوجه

ضعي كميات متساوية من عصير الخيار مع النشا، ثم وزعي الماسك على بشرتكِ، ويغسل بعد أن يجف تمامًا.