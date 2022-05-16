اصنعي بنفسك الفازلين بالزيوت الطبيعية وتمتعي بشعر ناعم كالحرير

يعتبر الفازلين ، من المستحضرات الجميلة التي لا يمكن الاستغناء عنها، لأنه يعطي للشعر اللمعان والحيوية ويجعله انسيابي وناعم طول الوقت، ويجعل ملمس الشعر ناعم مثل الحرير، ويقضي على تشققات البشرة نهائياً، ويحارب البكتيريا الفطريات التي تتراكم على الجسم، وهو رائع في فرد الشعر المجعد الخشن الذي يزعج اغلب السيدات، وطريقة صنع الفازلين في البيت بسيطة وسهلة ولا تكلفنا مصروفات غالية الثمن، ويتكون من شمع العسل والزيوت الطبيعية الهامة لصحة الشعر والبشرة، وهو رائع في تفتيح المناطق الداكنة بالجسم، مع مراعاة عدم تعرض البشرة لأشعة الشمس الضارة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري على طريقة عمل الفازلين الطبيعي بخلاصة الزيوت الطبيعية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل الفازلين الطبيعي

يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

فنجان من زيت الزيتون.

فنجان من زيت الجوز الهند.

ربع فنجان من زيت جنين القمح.

2 مكعب من شمع العسل.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير الفازلين الطبيعي بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به شمع العسل ونتركه على نار هادئة حتى يذوب تماماً. نرفع الوعاء من على النار ونقوم بتفريغ الخليط في برطمان متوسط الحجم، ثم نضيف الزيوت الطبيعية ونقلبهم مع بعض جيداً. نغلق البرطمان جيداً ونضعه داخل الثلاجة حتى يتماسك جيداً ويصبح مثل الفازلين تماماً. يمكن استخدام الفازلين على الشعر والبشرة لأنه يحتوي على مكونات طبيعية لا تسبب أضرار جانباً.

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