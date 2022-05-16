طريقة عمل البطاطس الكروكيت المقرمشة بكل سهولة بدون ما تفك أو تشرب زيت والطعم رائع

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طريقة عمل البطاطس الكروكيت المقرمشة، هناك الكثير من الوصفات والطرق التي نحضرها من البطاطس، حيث تعد البطاطس من أكثر النشويات المحببة عند الجميع الصغير و الكبير، فلها الكثير من الوصفات والمقبلات، ومن أحلى وأطعم وألذ تلك الوصفات هي بطاطس الكروكيت المقرمشة ويوجد لها طريقتين المحشية بحشوات مختلفة سواء الجبن او اللحم المفروم أو قطع الدجاج و منها السادة، ولكننا من خلال هذا المقال سنقدم لكم الطريقة الاصلية لعمل البطاطس الكروكيت المقرمشة، وسر تماسكها و قوامها المقرمش والمظبوط. بطاطس كروكيت المقرمشة كيلو بطاطس مهروسة.

جبنة شيدر مبشورة.

ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

جبنة موزاريلا.

معلقة ثوم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من البابريكا.

ملح.

معلقتين بقسماط ناعم.

ملعقة كبيرة من النشا. تغليف البطاطس: كوب من البقسماط.

2 حبة بيض.

كوب من الدقيق. طريقة تحضير البطاطس الكروكيت المقرمشة في البداية نقوم بغسل البطاطس جيدًا وتقشيرها وتقطيعها قطع متوسطة الحجم.

بعد ذلك نقوم بوضع في إناء كبير ونملئ الإناء بالماء حتى نغمر البطاطس.

نضع الإناء على النار ونضيف رشه من الملح ورشه من الكركم و رشه من الفلفل الأسود.

نغطي على الإناء ونتركه على نار متوسطة حتى يتم سلق البطاطس.

بعد ذلك نقوم بتصفية البطاطس من الماء، نتأكد من عدم وجود ماء مع البطاطس لكى لا تفك.

نقوم بهرسها بمهرسة حتى يصبح قوامها ناعم جداً.

نضيف على البطاطس 2 ملعقة كبيرة من البقسماط وملعقة من النشا و الملح و الفلفل الأسود و الثوم المهروس والبصل البودرة و البابركيا.

نقلب كافة هذه المكونات جيدًا مع البطاطس حتى يصبح قوام البطاطس مثل العجينة.

بعد ذلك نقوم بوضع جبنة شيدر مبشورة وجبنة موزايلا مبشورة ونقلبها مع خليط البطاطس حتى بمتزجا

ثم نقوم بتشكيل بطاطس كروكيت أصابع او كور كما تحبين.

بعد ذلك نقوم بوضع البطاطس في الفريزر لمدة نصف حتى ساعة تتماسك مع بعضها.

نضع في طبق البيض ورشه من الفلفل الأسود و الملح ونضربهم معًا، وطبق أخر به بقسماط، وطبق فيه الدقيق.

بعد ذلك نخرج البطاطس من الفريزر ونضعها في الدقيق ثم في البيض ثم في البقسماط.

نستمر هكذا حتى ننتهي من كمية البطاطس الكروكيت.

بعد ذلك نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة لكي تتماسك مع طبق التغليف.

نضع طاسة على النار وبها زيت غزير ساخن.

ثم نضع قطع البطاطس في الزيت الساخن حتى تأخذ لون الذهبي المقرمش من جميع الجوانب.

نخرجها من الزيت على مناديل مطبخ ثم تقدم للطعام ساخنة وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل البطاطس الكروكيت المقرمشة بكل سهولة بدون ما تفك أو تشرب زيت والطعم رائع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البطاطس الكروكيت المقرمشة بكل سهولة بدون ما تفك أو تشرب زيت والطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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