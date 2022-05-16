نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين.. تنظيف الكرشة بمكون سحري في مطبخك يجعلها ناصعة البياض وخالية من الزفارة نهائيا في المقال التالي
الكرشة وجبة لذيذة ولكن عملية تنظيفها من الأمور الصعبة التي لا تعرفها الكثير من الناس، وهي تدخل من مشتقات حلويات المدبح، ويرجع سبب تكاسل جميع النساء عن شراء الكرشة، هو عدم القدرة على تنظيفها، لأنها توجد عليها طبقة خضراء لها طريقة معينة في إزالتها، ويفضل الجميع الذهاب إلى المطاعم لتناول هذه الوجبة، ولكن نحن سوف نقدم لكم طريقة تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ بدون أي مجهود، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة لكي تحصلوا على هذه الطريقة، ابقوا معنا وتابعونا.
طريقة تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ
لاحظنا في الفترة الحالية أن عمليات البحث كلها عن طريقة تنظيف الكرشة في البيت بسرعة وبدون بذل أي مجهود، ونحن الآن سنعرض لكم مكونات الطريقة الأولى لتنظيف الكرشة:
المكونات هي:
- كيلو من الكرشة.
- ماء مغلي.
- ملعقتين من البيكنج بودر.
- سكينة صغيرة الحجم.
طريقة التنظيف:
- نضع الماء في وعاء كبير على النار.
- نترك الماء حتى تمام الغليان.
- نضع البيكنج. بودر في الماء.
- ثم بعد ذلك نضع الكرشة في الماء، ثم نتركها لمدة خمسة دقائق.
- ثم بعد ذلك نضع الكرشة على الرخامة، ثم يتم إزالة هذه الطبقة بسهولة.
- بعد انتهاء هذه الخطوة، يجب غسل الكرشة أكثر من مرة بالماء النظيف.
- يتم وضع طبق بلاسيتك، ثم نضع فيه كمية ماء نظيفة، وعصير نصف كوب من الليمون، وربع كوب من الخل الأبيض.
والقليل من الملح.
- ثم نضع الكرشة في هذا المحلول لمدة ثلاث ساعات لكي تتخلص من روائح أو شوائب موجودة بها.
- يمكن بعد ذلك طهي الكرشة مباشرة، أو وضعها في الفريزر لحين استخدامها.
طريقة تنظيف الكرشة باستخدام الأسبرين
الأسبرين يعمل على إزالة الأشياء العالقة في الكرشة بكل سهولة، وإليكم الطريقة الرهيبة:
- يتم وضع الكرشة في الماء المغلي، ثم نتركها لمدة خمسة دقائق.
- ثم نضعها على الرخامة، ثم نحضر قرص من الأسبرين، ويتم فركه على قطعة الكرشة.
- بعد ذلك يتم تنظيفها باستخدام السكينة.
- يتم وضع الكرشة في محلول التي تم ذكره في الفقرة السابقة.
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