تطويل الشعر لدرجة الجنون أسرع طريقة لزيادة طول الشعر وتكثيفه منزليًا

تكثيف الشعر بالطرق والأساليب الطبيعية تبحث عنها الكثير من السيدات، حيث يعد الشعر الجميل والناعم الكثيف من ضمن علامات الجمال لدى النساء، حيث أنها عادًة تسعى من أجل الحصول على الشعر القوي والصحي، فهي لا تكون بحاجة إلى صرف المبالغ الكبيرة في معالجة الشعر والحصول على الشعر الكثيف، فيمكن تجربة العديد من الخطوات مع الوصفات والطرق الطبيعية التي من الممكن تجهيزها في البيت، وتكون رخيصة وسهلة الاستعمال بجانب ذلك لا تحتوي على أي أضرار جانبية.

وصفات تكثيف الشعر

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تكثيف الشعر وتنعيمه ومن ضمن تلك الوصفات هي كالتالي:

وصفة جوز الهند والبيض للشعر

يتم مزج بيضة واحدة مع عدد اثنان ملعقة حجمها كبير من زيت الزيتون وعدد اثنان ملعقة من زيت جوز الهند.

إضافة عليهم ملعقة حجمها كبير من عسل النحل، مع خلط المزيج بالشكل الجيد، وبعد ذلك إضافته على الشعر لمدة خمسة عشر دقيقة.

غسل الشعر باستعمال الشامبو والماء.

يجب تكرار تلك الوصفة لمدة مرتين كل أسبوع.

وصفة الحلبة للشعر

تعتبر الحلبة من ضمن الوصفات التي يفضلها العديد من الأشخاص نظرًا لما تتضمنه الحلبة على الكثير من الفوائد.

طريقة التحضير

تُنقع بذور الحلبة في المياه طوال فترة الليل، وعند صباح ثاني يوم تُطحن بالشكل الجيد إلى أن يتم الحصول على العجينة.

وضع ملعقتين من اللبن أو من جوز الهند على الحلبة المطحونة، ثم يتم طحنها بالصورة الجيدة.

وضع ذلك الخليط على الشعر، وبعد ذلك يتم تركه مدة ساعة إلا ربع، وشطفه باستعمال الماء بالشكل الجيد.

تساهم تلك الوصفة في تعزيز نمو الشعر، ومنح الشعر الكثافة التي يريدها وكذلك اللمعان والنعومة.

وصفة الشاي الأخضر للشعر