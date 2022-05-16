اصنعي بسكوت النشادر الصعيدي الهش على أصوله أحلى من المخابز وتعرفي على سر نجاحه

بسكوت النشادر الصعيدي ، من أجمل المخبوزات الهشة الناعمة التي تقدم في الأعياد والمناسبات، ويعرف بقوامه المقرمش الجميل الذي يجذب الناس إليه، وهو من المخبوزات الجميلة التي تقدم بجانب الشاي والحليب، وكثير من الناس يرغبون في تناوله وخاصة الأطفال الصغار، وطريقة عمل البسكوت في البت بسيطة ومكوناته توجد في كل منزل وتستطيع جميع السيدات القيام بصنعه في المنزل بدل من شرائه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت النشادر الصعيدي على أصوله بقوام هش وخفيف أحلى من المخابز.

مكونات بسكوت النشادر الصعيدي الهش

يتكون البسكويت من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

20 بيضة.

كيلو من السمنة.

لتر من الحليب.

كيس من البيكنج بودر.

ملعقتين من النشادر.

ثلاث أكواب من السكر.

4 أكياس من الفانيليا.

2 كيلو من الدقيق الفاخر المخصص للحلويات.

ملعقة صغيرة من الخل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت النشادر الصعيدي بطعم روعة أحلي من الجاهز بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر بولة كبيرة الحجم ونضع البيض، والسكر، والفانيليا، والخل ونخفقهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط ناعم. ثم نقوم بإضافة السمنة، والحليب ونخفق مرة أخرى حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريمة. نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر، والنشادر ونقلبهم جيداً مع بعض جيداً حتى نحصل على عجينة طرية. نحضر ماكينة البسكويت ونضع العجين بها، ثم نقوم بتشكيل العجين على حسب الأشكال التي ترغبين بها. نحضر صينية وندهنها بقليل من السمنة، ثم نرص عليها قطع البسكويت مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى. نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نقوم بوضع الصينية داخل الفرن ونتركها حتى ينضج تماماً. نخرج البسكويت من الفرن ونتركه حتى يبرد، ثم نقوم برص قطع البسكويت على طبق التقديم ونقدمه بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل بسكوت النشادر الصعيدي

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي تساعدنا على صنع مخبوزات هشة وجميلة بالمنزل وهى كالتالي:-