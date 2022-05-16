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تعد الكبدة الاسكندراني من أشهر الوحبات التى تشتهر في الاسكندرية بشكل كبير في محافظات مصر أيضا ، ويقبل على تناولها الكبار والصغار على حد سوء، كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية، وحيث أنها تتمتع بمذاق لذيذ ويمكن تناولها بجانب أطباق أخرى، وهي تعد مصدر غني بالبروتين والحديد الغذائي للجسم، وتعد الكبدة الاسكندراني من أحد الأطباق التي يقبل عليها إقبالا شديدا من قبل الجميع وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بخطوات بسيطة وسهلة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل الكبدة الاسكندراني المكونات: نصف كيلو جرام من الكبدة مقطعة إلى شرائح.

ربع كوب من الخل.

أثنين ملعقة من عصير الليمون.

أثنين ملعقة من الثوم المهروس.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

ملعقة من الكمون المطحون.

ثمرة من الفلفل الأخضر المقطع إلى شرائح.

ثمرة من الفلفل الحار المقطع إلى شرائح.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء مناسب وضعي فيه تتبيلة الكبدة من خلال وضع ربع كوب من الخل مع أثنين ملعقة من عصير الليمون وأثنين ملعقة من الثوم المهروس ثم بعد ذلك ضيفي ثمرة من الفلفل الحار حسب الرغبة مع ملعقة من البهارات وملعقة من الكمون وملعقة من الكزبرة وضيفي بعد ذلك ملعقة من الفلفل الأسود مع ملعقة من الملح ثم بعد ذلك ضيفي اليهم الفلفل الأخضر واخلطيهم جيداً مع بعضهم البعض. الخطوة الثانية ضيفي إليهم الكبدة إلى مكونات التتبيل وقلبي المكونات جيداً ثم اتركي الكبدة في التتبيلة لمدة نصف ساعة على الأقل. الخطوة الثالثة قومي بإحضار مقلاة وبعد ذلك ضيفي فيها الزيت وضيفي الكبدة إلى الزيت مع مراعاة عدم التقليب حفاظاً على السوائل الموجودة بها وقلبي المزيج ببطء لعدة مرات قليلة أو من وقت إلى اخر حتى يتم النضج تماماً من جميع الجهات بعد ذلك قومي برفع المقلاة من على النار وبعد رفع الكبدة من على النار ضعيها في طبق للتقديم وقدميها مع الخبز البلدي والسلطة والمخلل وقدميها وبالهناء والشفاء إلى أفراد أسرتك. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بخطوات بسيطة وسهلة في البيت - ثقفني

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