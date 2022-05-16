نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالبطاطس اعملي أحلى رولات البطاطس المشوية باللحم بطعم رائع ومميز في البيت في المقال التالي
تعد رولات البطاطس المشوية باللحم من الأطباق الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من عشاق البطاطس حيث يتم تحضيرها بالبطاطس واللحم والبشاميل، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البطاطس واللحم والبيض والجبن ومكونات آخرى، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، ويعرف عن البطاطس بفوائده الكثيرة لما يحتوي من عناصر غذائية مفيدة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل رولات البطاطس المشوية باللحم في المنزل.
مقادير عمل رولات البطاطس المشوية باللحم
تحتوي رولات البطاطس المشوية باللحم على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- ٢ حبات من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ٥ حبات من البطاطس.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا.
- ملعقة صغيرة من الملح.
للحشو
- ربع كيلو من اللحم المفروم.
- ٢ حبات من البصل المفروم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ٣ ملاعق من الزيت.
- ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.
- نصف ملعقة من الثوم المفروم.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
- فلفل أخضر مفروم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
لتحضير صلصة البشاميل
- رشة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- كوب من الحليب الساخن.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- رشة من البهارات.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير رولات البطاطس بشكل مميز وطعم شهي يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر البطاطس ونقوم بتقشيرها وبشرها، ثم نقوم بغسلها وتصفيتها من الماء بشكل جيد.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الجبنة الموتزاريلا والملح والفلفل الأسود والبيض والبابريكا ونخلطهم بشكل جيد حتى يتداخل الخليط.
- ثم نحضر صينية مبطنة بورق ونضع بها البطاطس مفرود، بعد ذلك ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٩٠ درجة مئوية حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي.
- بعد ذلك نقوم بتحضير الحشو بوضع مقلاة على النار ونضع بها الزيت مع البصل المفروم ونقلبهم جيداً حتى يأخذ اللون الذهبي.
- ثم نقوم بإضافة الفلفل الأخضر والثوم والملح والصلصة والبهارات مع إضافة نصف كوب من الماء الساخن ونتركها حتى ينضج اللحم.
- بعد ذلك نحضر صينية البطاطس ونقوم بوضع اللحم عليها ولفها على شكل رول.
- ثم نقوم بتحضير صوص البشاميل بوضع إناء على النار مع الزبدة والدقيق ونقلبهم جيداً ثم نقوم بإضافة الحليب مع التقليب حتى يسمك الخليط ثم تضاف البهارات.
- بعد ذلك نقوم بسكب صوص البشاميل على رولات البطاطس مع رشها بالجبن الموتزاريلا وندخلها الفرن لمدة ١٠ دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى رولات بطاطس لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
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