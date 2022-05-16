بالبطاطس اعملي أحلى رولات البطاطس المشوية باللحم بطعم رائع ومميز في البيت

تعد رولات البطاطس المشوية باللحم من الأطباق الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من عشاق البطاطس حيث يتم تحضيرها بالبطاطس واللحم والبشاميل، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البطاطس واللحم والبيض والجبن ومكونات آخرى، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، ويعرف عن البطاطس بفوائده الكثيرة لما يحتوي من عناصر غذائية مفيدة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل رولات البطاطس المشوية باللحم في المنزل.

مقادير عمل رولات البطاطس المشوية باللحم

تحتوي رولات البطاطس المشوية باللحم على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٢ حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٥ حبات من البطاطس.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا.

ملعقة صغيرة من الملح.

للحشو

ربع كيلو من اللحم المفروم.

٢ حبات من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٣ ملاعق من الزيت.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

نصف ملعقة من الثوم المفروم.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

فلفل أخضر مفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

لتحضير صلصة البشاميل

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب الساخن.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

رشة من البهارات.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير رولات البطاطس بشكل مميز وطعم شهي يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-