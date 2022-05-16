نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقوى أنواع العطور اصنعي خلطة العنبر الرهيبة في تعطير جسم العروس وجعلها جذابة في المقال التالي
تعد خلطة العنبر من أقوي الخلطات في تعطير الجسم حيث يعرف العنبر برائحته القوية والنفاذة في مجال العطور، فكثير من الفتيات يردن الحصول على رائحة قوية وفواحة قبل حفل الزفاف لجعلها جذابة وذات رائحة جميلة، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير خلطة رهيبة بمكونات طبيعية في المنزل حتى تستطيع الفتيات تحضيرها بسهولة دون الحاجة لشراء مزيلات ذات رائحة غير نفاذة وباهظة الثمن، كما أن هذه الخلطة تتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة وهي العنبر ودهن العود ومكونات آخرى فالعنبر يتم الحصول عليه من حوت العنبر حيث يقذف العنبر من معدته ثم يخرج للشاطي وله ألوان كثيرة، كما يدخل العنبر في تحضير الكثير من العطور، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة العنبر الرهيبة لتعطير الجسم لفترة طويلة.
مكونات عمل خلطة العنبر لتعطير الجسم
تحتوي خلطة العنبر لتعطير الجسم على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من عرق العنبر.
- نصف ملعقة من روح الورد.
- ملعقة كبيرة من دهن العود.
- قطعة من العنبر الأسود.
- ملعقة كبيرة من الزعفران الأصفر.
خطوات الإعداد والتحضير
لتحضير خلطة العنبر الرهيبة لتعطير الجسم وجعله ذات رائحة جذابة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة من عرق العنبر مع نصف ملعقة من روح الورد ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من دهن العود مع آخرى من الزعفران الأصفر ونستمر بالتقليب.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة قطعة من العنبر الأسود المذاب مع التقليب حتى تتجانس المكونات.
طريقة الاستخدام
سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق هذه الخلطة على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نغسل الجسم جيداً بالماء والشامبو والوفه، ثم نقوم بدهن الجسم بالخليط وسوف نحصل على رائحة ملفته وجذابة.
- فهذه الخلطة تعمل على تعطير الجسم وإعطاءه رائحة فواحة وثابتة لفترة طويلة دون استخدام مواد كيماوية ضارة.
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