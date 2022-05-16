نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبز لفة الصوف بنصف كوب حليب وملعقة سمن حضري خبز خفيف وهش من أجمل المخبوزات في المقال التالي

يتميز خبز لفة الصوف بشكل جميل وقوام هش وطري ويعتبر من المخبوزات البسيطة سريعة التحضير التي لا نحتاج لتحضيرها سوى بعض المكونات البسيطة المتوفرة في مطبخك، كما يتميز بشكله المميز الذي يجذب الأطفال وبالحشوات المتنوعة مثل الحشوات الحلوة كالنوتيلا أو الشوكولاتة أوالمهلبية أو الكاسترد أوالحشوات المالحة مثل أنواع الجبن المختلفة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل خبز لفة الصوف فقط اتبعي الخطوات بدقة لتحصلي على خبز هش وخفيف مثل المخابز . مقادير عمل خبز لفة الصوف

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

2 كوب وربع من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من السمن أو الزبدة.

بيضة واحدة + رشة من الملح. طريقة التحضير

في إناء عميق ضعي الحليب مع السكر والخميرة وقلبي جيداً بالمضرب اليدوي. أضيفي على الخليط السابق البيضة مع الخل والسمنة أو الزبدة مع التقليب الجيد حتى تمتزج جميع المكونات . بعد ذلك قومي بإضافة الدقيق بالتدريج مع العجن لتحصلي على عجينة متماسكة وطرية بدون تكتلات ثم تغطى العجينة وتترك ساعة لتختمر. بعد مرور ساعة نخرج العجينة المختمرة على مفرش العجن وتقسم إلى أربعة أجزاء على شكل كرات . قومي بوضع رشة من الدقيق على مفرش العجن ثم افردي الكرة الأولى من العجينة على شكل مستطيل . ضعي على طرف المستطيل قليل من الجبن أو النوتيلا أو الشوكولاتة ويمكنك التنويع في الحشوة على حسب الذوق ثم نلف عليه طرف العجينة على شكل رول نقطع باقي المستطيل إلى شرائح رفيعة ونكمل لف المستطيل حتى يأخذ شكل لفة الصوف . نضع العجينة بعد تشكيلها في صنية مدهونة بالزيت ومبطنة بورقة زبدة، نكرر الخطوة السابقة مع باقي كرات العجينة حتى نحصل على أربع لفات من الخبز ونضعها في الصينية بشكل دائري. ثم تغطى لمدة نصف ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها، ثم تدهن بالحليب برفق حتى لا تفقد اختمارها وتهبط. نضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 على الرف الأسفل لمدة 20 دقيقة ثم يرفع على الرف الأعلى ونشعل الشواية للحصول على اللون الذهبي. بعد تمام النضج نخرج الصينية من الفرن ثم نخرج منها الخبز ويترك ليبرد تماماً قبل التقديم. عمر شويل - جدة خبز لفة الصوف بنصف كوب حليب وملعقة سمن حضري خبز خفيف وهش من أجمل المخبوزات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبز لفة الصوف بنصف كوب حليب وملعقة سمن حضري خبز خفيف وهش من أجمل المخبوزات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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