اختراااع.. حولت البصل والثوم الي بودرة بطريقة جديدة مش هتخطر على بالك في 5 دقائق جربيها فوراً

يكون البصل والثوم البودر نوع من أنواع التوابل الشهي الجميل يعطي مذاق متميز لكثير من الأطعمة ولا يمكن الاستغناء عنه حيث تقوم ربات المنازل بشرائه دائما من العطار ونتيجة كثرة استعماله في تتبيل الفراخ والبطاطس واللحمة والخضار لذلك عملت الكثير من ربات المنازل على البحث للتعرف على كيفية عمل ثوم البودر وبصل البودر في المنزل لذلك استطعنا أن نجد لكم طريقة فعالة في تحويل البصل والثوم إلى بودر بدون أي تكاليف أو تعب أو مجهود لذلك سوف نوضح لكم طريقة تحويلهم من خلال هذا المقال.

طريقة تحويل الثوم إلى ثوم بودر

عندما نقوم بتحويل الثوم إلى ثوم بودر سوف نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

ثوم.

ورق زبدة.

طريقة تحضير ثوم البودر:

نحضر الثوم ونقوم بتقشيره جيدا ثم نقوم بتقطيعه قطع صغيرة.

يتم وضع الثوم في صينية على ورق الزبدة.

توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

نقوم بترك الثوم في الفرن حتى يتم تحميصه.

نخرج الصينية من الفرن ونقوم بوضعه في الكبة ونقوم بطحنه.

نستمر في الطحن حتى يصبح بودر ثم نقوم بتعبئته واستخدامه عند الطلب.

طريقة تحويل البصل إلى بصل بودر

عندما نحول البصل إلى بصل بودر إلى نحتاج إلى مكونات كثيرة بل هو مكون واحد أساسي وهو البصل وسوف نوضح طريقة تحويله من خلال النقاط التالية..

نحضر البصل الجيد ثم نقوم بتقشيره جيدا.

نقوم بتقطيع البصل إلى مكعبات صغيرة.

نحضر صينية بها ورق الزبدة ونضع عليها مكعبات البصل.

نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

نترك البصل حتى يجف تماما.

يوضع البصل في الكبة ونقوم بطحنه جيدا ثم نقوم باستخدامه.

وبذلك استطعنا أن نقوم بعمل بصل وثوم البودر بكل بساطة في المنزل وتحويلهم إلى بودر ونستخدمه في عمل الأطعمة وإضافة النكهات المختلفة وعمل الدجاج المشوي واللحم المشوي ويستخدم الثوم البودر في عمل الأسماك وأنواع الخضار وتحضير الشوربة لذلك يجب أن نقوم بعملهم في المنزل وعدم شرائهم مرة أخرى.

طريقة عمل الطماطم البودرة بكل سهوله

يمكن عمل الطماطم البودرة بكل سهولة قومي ببشر أولا ثم قومي بوضع الطماطم في حتي يتم تجفيفها ثم فومي بوضع باقي المكونات مثل ملعقة ملح مع ملعقة من السكر مع ملعقة من بودرة الثوم مع ملعقة من بودرة إلريح ثم فومي بمزج المكونات معا وسوف تحصلين على بودرة الطماطم بكل سهوله باستخدام هذه الخلطة السحرية