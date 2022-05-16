ساندوتش الستيك مع البصل المقرمش بوصفة سهلة وسريعة مثل الجاهز

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عمر شويل - جدة ساندوتش الستيك مع البصل المقرمش، الستيك من أنواع اللحوم ولكن مطهيه بنكهة مميزة، حيث تقوم الأمهات بالتنوع عند تحضير اللحوم، وخاصة طهي الأطعمة التي يفضلها أفراد أسرتها، ويتميز لحم الستيك بنعومته وسهولة هضمه لأنه سريع الطهي، لذلك تقوم معظم الأمهات بطهيه بشكل مستمر وخاصة الموظفات، حيث مجرد عودتهم إلى المنزل يحتاجن إلى تحضير وجبة غذاء سريعة وشهية.
ساندوتش الستيك مع البصل المقرمش بوصفة سهلة
يعتبر الستيك من الوجبات سريعة التحضير وشهية المذاق، كما يتم إضافة البصل المقرمش إليه، ويصبح ساندوتش ممتاز، ويجعل الجميع يعشقه، لذلك يبحث الكثير عن طريقة تحضير الساندوتش في المنزل زي المحلات.
مقادير تحضير ساندوتش الستيك مع البصل المقرمش
اللحوم من البروتينات المهمة للجسم، حيث لا غني عن تناول اللحوم مرة أو مرتين في الأسبوع لتغذية الجسم، حيث تتعدد الطرق التى يمكن طهي اللحوم بها، كما يمكن شويها ويمكن عمل الشاورما وكذلك المسلوقة، والستيك من طرق طهي اللحوم الجديدة والمميزة في الطعم، لذلك يقبل الكثير على تناولها، حيث يتم تحضيرها في المنزل من خلال المكونات التالية.
- نصف كيلو من اللحم مقطع 5 قطع متساوية.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- ثلاث بصلات مقطعين شرائح.
- 5 ملاعق من معجون الثوم.
- 2 حبة طماطم كبيرة.
- جرجير.
- خمس أرغفة خبز.
خطوات تحضير ساندوتش الستيك مع البصل المقرمش
يمكنك تحضير ساندوتش الستيك مع البصل المقرمش في المنزل خلال دقائق، وأفضل بكثير من المحلات وكذلك بأدوات نظيفة ولحوم مضمونة، كما سوف ينال إعجاب أفراد أسرتك، حيث يمكن تحضيره من خلال إتباع الخطوات التالية.
- نحضر طاسة ونضع فيها زيت الزيتون حتى يسخن.
- نضع البصل في الطاسة ونقلبه حتى يتحمر جيداً.
- بعدها نضيف قطع اللحم على البصل ونقلبهم على جميع الجوانب وبعدها يتم رفع اللحوم والبصل.
- لابد من تحضير طاسة أخرى غير لاصقة ويتم وضع فيها الزيت المتبقي من البصل ونضع فيها اللحوم حتى تنضج.
- نقوم بتقسيم رغيف الخبز إلى قطعتين نضع ملعقة من معجون الثوم طبقة أولي وبعدها نضيف شريحة طماطم وجرجير وبصل.
- تليها خطوة وضع لحم الستيك وعليه ملعقة من معجون الثوم وطبقة الخبز الأخرى.
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