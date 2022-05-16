أسهل طريقة للتخلص من القمل بمكون طبيعي ووداعاً للإزعاج والحشرات

أسهل طريقة للتخلص من القمل من أكثر الموضوعات التي تهم عدد كبير من الأمهات نظراً لسهولة انتشاره بين الأطفال في التجمعات والمدارس، كما أنه سريع التكاثر وينتقل بسهولة لكل أفراد الأسرة، وعلى الرغم من أن الأمر يبدو صعباً إلا أنه يمكن التغلب عليه بسهولة شديدة عن طريقة بعض الوصفات الطبيعية السهلة.

أسهل طريقة للتخلص من القمل

طريقة الخل، حيث يمكن القضاء على القمل بسهولة عن طريق الخل، وهو متوفر في المنزل عن طريق:

إضافة الخل على كمية من الماء.

نقوم بوضع الخليط على الشعر.

نقوم بدعك فروة الرأس جيدا.

نتركه لمدة عشر دقائق.

نقوم بتمشيط الشعر بمشط ضيق لإخراج القمل جيدا.

يتم غسيل الشعر بالشامبو.

يتم تكرار هذه الطريقة كل يومين حتى نتخلص من القمل نهائياً.

طريقة الثوم

يتميز الثوم برائحته النفاذة والتي تؤدي إلى اختناق القمل:

المكونات

عشر فصوص ثوم.

٣ ملاعق صغيرة عصير ليمون.

الطريقة

نقوم بهرس الثوم جيدا حتى يصبح ناعما.

ونقوم بإضافة عصير الليمون على الثوم و نمزجهم جيدا.

نقوم بدعك الخليط على فروة الرأس.

نتركه لمدة نصف ساعة.

نمشط الشعر على قطعة قماش بيضاء بمشط ضيق جداً.

ثم نقوم بشطف الشعر بالماء الساخن.

استخدام مبيد قمل

عند استخدام مبيد القمل لابد من قراءة التعليمات الموجودة على العبوة

يضاف المبيد إلى الشعر، وفروة الرأس.

يترك لمدة لا تزيد عن ساعة زمن.

نقوم بشطف الشعر بالماء، ولا يجب غسل الشعر بالشامبو لمدة يومين.

نقوم بتمشيط الشعر بمشط القمل، لإخراج بيض القمل، والقمل المميت.

الوقاية من عدوى القمل

وهناك عدة نصائح لتجنب الإصابة بعدوى القمل وهي:

تمشيط الشعر المبلل بواسطة مشط رفيع يومياً وتعويد الأطفال على هذا الروتين.

عدم الاختلاط المباشر بالأشخاص المصابين بعدوى القمل.

عدم مشاركة أدوات الشعر سواء المشط أو التوك وأربطة الشعر لتجنب انتقال العدوى

وفي نهاية هذا المقال يجب الاهتمام بنظافة الشعر جيدا لتجنب التعرض لعدوى القمل، وقد ذكرنا لكم أسهل الطرق للتخلص من القمل يمكن اتباع أي طريقة منهم للتخلص من القمل نهائياً.