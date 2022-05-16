بألذ طعم حضري بسكويت اليانسون والسمسم بالزبدة بقوام هش ورائع

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بسكويت اليانسون والسمسم بالزبدة ، يعتبر من أنواع البسكويت المقرمش الهش الذي له طعم رائع ونكهة جميلة، مكوناته بسيطة جداً ولا تختلف كثير عن طرق تحضير البسكوت الأخرى ولكن يتميز بنكهة السمسم الرائعة التي تكسبه طبقة مقرمشة من الخارج، بالإضافة إلي اليانسون الذي يكسبه رائحة شهية ورائعة ويحمل العديد من الفوائد الهامة للجسم فهو بسكوت مغذي ومفيد ويعتبر من ألذ أنواع البسكويت الذي يقدم مع الشاي أو الحليب في الصباح، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت اليانسون والسمسم بالزبدة بمكونات سهلة وبسيطة داخل المنزل.
مكونات عمل بسكويت اليانسون والسمسم بالزبدة
يتكون البسكويت من مكونات سهلة تعطي لها مذاق رائع وهي كما يلي:ـ
- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.
- كوب من الزبدة الطرية.
- كوب من السكر الأبيض.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة ملح.
- عدد 2 حبة من البيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- 2 ملعقة كبيرة من بودرة اليانسون.
- 2 كوب من السمسم الأبيض.
طريقة التحضير
من خلال خطوات سهلة وبسيطة يمكننا إعداد بسكويت اليانسون والسمسم بالزبدة والخطوات كالآتي:ـ
- أولاً نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق جيداً مع بودرة اليانسون والبيكنج بودر والملح حتى نتخلص من التكتلات والشوائب.
- ثم نحضر وعاء عميق آخر ونضع به كلاً من السكر والزبدة، ثم نبدأ بخفق المكونات جيداً باستخدام المضرب الكهربائي على سرعة متوسطة ونستمر في الخفق حتى يصبح لدينا خليط كالكريمة الهشة.
- نضيف إليه كلاً من البيض والفانيليا ونستمر في الخفق بنفس السرعة،ً حتى يتجانس البيض مع الزبدة والسكر.
- ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق واليانسون ونبدأ بلم العجين بأطراف الأصابع بدون عجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.
- تغطي العجينة بكيس بلاستيك وتترك حتى ترتاح قليلاً داخل الثلاجة.
طريقة التشكيل
- قبل تشكيل العجينة نقوم بتحميص السمسم وذلك بوضع مقدار السمسم الأبيض في مقلاة على نار هادئة ويقلب جيداً حتى يتحمص ويحصل على اللون الذهبي الفاتح.
- ثم يرفع عن النار ويوضع في طبق مسطح ويترك جانباً حتى يبرد تماماً.
- بعد ذلك نحضر صواني فرن ذات حواف قصيرة ثم ندهنها بقليل من الزيت النباتي أو نضع بها ورق زبدة.
- بعد ذلك نبدأ بتشكيل عجينة البسكويت وذلك بتقطع العجينة باليد على شكل كرة بحجم صغير، ثم نضعها في السمسم حتي تتغطى به تماماً.
- ثم يتم الضغط على الكرة براحة اليد حتى تصبح على شكل قرصاً رقيقاً، ثم تكرر نفس الخطوات السابقة حتى ننتهي من تشكيل كل كمية العجين.
- وبعد الانتهاء من تشكيل كل كمية العجين، نقوم بوضع الأقراص في صواني الفرن مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.
- ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نثبت الرف الشبكي الأوسط في الفرن ونترك الفرن حتى تسخن تماماً.
- ندخل البسكويت الفرن على الرف الشبكي الأوسط لمدة تتراوح من 10 – 15 دقيقة، حتى ينضج ويحصل على اللون الذهبي.
- نخرج البسكويت من الفرن ويترك جانباً في الصواني حتى يبرد تماماً، ثم يرفع بواسطة ملعقة مسطحة.
- ثم يرص في طبق التقديم ويقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب بألف هنا وشفاء.
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