لن تحتاجي للبوتوكس بعد اليوم الأسبرين هو الحل لشد البشرة وإزالة التجاعيد هتصغري 20 سنة

الأسبرين هو إحدى الأدوية العلاجية التي تستخدم عادتًا لحل الكثير من المشاكل الصحية، ولكنه لا يتوقف فوائده على ذلك بل يعتبر الأسبرين من أهم المواد التي يتم إضافتها للعديد من المواد الطبيعية لحل مشاكل البشرة المختلفة فهو له قدرة سريعة على شد تجاعيد الوجه، كما انه يستخدم كنوع من الكولاجين الطبيعي الذي يساعد على تفتيح البشرة ونضارتها، والان جئنا لكم ببعض الوصفات التي يعتبر الأسبرين مكون أساسي لها من خلال المقال تابعونا لمعرفة التفاصيل.

أفضل وصفات الأسبرين للعناية بالبشرة

أكدت العديد من الدراسات أن استخدام الأسبرين على البشرة يساعد في شد التجاعيد وإزالة كل الدهون الزائدة داخل الجلد، كما أنه له تأثير في التخلص من الحبوب والبثور والكثير من الفوائد الأخرى وطريقة استخدامه كالتالي:

استخدام الأسبرين مع عصير الليمون

يمكن استخدام الأسبرين مع الليمون لتحقيق أفضل النتائج للبشرة، وخطوات الاستخدام كالتالي:

المكونات

حبتين من الأسبرين يتم طحنها جيدًا.

ملعقتين من عصير الليمون المركز الطبيعي.

طريقة التحضير والتطبيق على البشرة

قومي بطحن الأسبرين جيدًا حتى يصبح مثل الدقيق الناعم.

أضيفي إليه قطرات الليمون مع التقليب حتى الحصول على عجينة ناعمة.

اغسلي وجهك جيدًا حتى يصبح نظيف، وقومي بتجفيفه بالمنشفة الجافة.

بعد ذلك وزعي الخليط على الوجه جيدًا بالكامل.

اتركيه لمدة نصف ساعة حتى يجف الخليط على الوجه، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

وصفة الأسبرين بالعسل والزبادي

هذا الماسك له الكثير من الفوائد فهو يعمل على تجديد الخلايا في الوجه، كما أنه يساعد على التخلص من جميع علامات تقدم العمر وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

٥ حبات من الأسبرين.

ملعقة كبيرة من العسل النحل.

ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

طريقة التحضير