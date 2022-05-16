طريقة عمل كيكة النسكافيه الباردة بطعم ألذ وأحلي من الجاتو

مع دخول فصل الصيف تهتم كل الأمهات بعمل اجمل الحلويات المختلفة، ومن أهم الحلويات التي يمكن أن تقدم هي كيكة النسكافيه الباردة، والتي لها طعم رائع يتميز بشكل كبير عن باقي انواع الكيكة، كما أنها خفيفة جدًا على المعدة وايضًا مفيدة، وذلك لاحتوائها على مجموعة عناصر غذائية مختلفة وهامة، ومن خلال متابعتكم هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة النسكافيه الشهية الرائعة.

طريقة عمل كيكة النسكافيه الباردة

تعتبر مكونات كيكة النسكافيه الباردة تختلف تمامًا عن باقي الأنواع، وهي غير مكلفة، لذلك يمكن إعدادها في اي وقت بكل سهول، وطريقة التحضير كالتالي:

المكونات

كوب كبير من اللبن الحليب السائل.

كوب كبير من الكريمة المخفوقة.

٢ علبة من البسكويت السادة.

اربع ملاعق قشطة طبيعية.

ملعقتين كبار من النسكافيه.

كوب من الماء الساخن.

لوز حلبي مجروش.

طريقة التحضير والاعداد