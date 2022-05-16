طريقة عمل كيكة النسكافيه الباردة بطعم ألذ وأحلي من الجاتو

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مع دخول فصل الصيف تهتم كل الأمهات بعمل اجمل الحلويات المختلفة، ومن أهم الحلويات التي يمكن أن تقدم هي كيكة النسكافيه الباردة، والتي لها طعم رائع يتميز بشكل كبير عن باقي انواع الكيكة، كما أنها خفيفة جدًا على المعدة وايضًا مفيدة، وذلك لاحتوائها على مجموعة عناصر غذائية مختلفة وهامة، ومن خلال متابعتكم هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة النسكافيه الشهية الرائعة.
طريقة عمل كيكة النسكافيه الباردة
تعتبر مكونات كيكة النسكافيه الباردة تختلف تمامًا عن باقي الأنواع، وهي غير مكلفة، لذلك يمكن إعدادها في اي وقت بكل سهول، وطريقة التحضير كالتالي:
المكونات
- كوب كبير من اللبن الحليب السائل.
- كوب كبير من الكريمة المخفوقة.
- ٢ علبة من البسكويت السادة.
- اربع ملاعق قشطة طبيعية.
- ملعقتين كبار من النسكافيه.
- كوب من الماء الساخن.
- لوز حلبي مجروش.
طريقة التحضير والاعداد
- احضري وعاء غويط مناسب.
- أضيفي بداخله الكريمة.
- استخدمي المضرب الكهربائي في خفق الكريمة بشكل جيدًا حتى تصبح ناعمة وهشة.
- أضيفي إليها القشطة واعيدي الخفق مرة أخرى حتى تتجانس وتمتزج كل المكونات مرة أخرى.
- ثم اللبن الحليب مرة أخرى في أيضًا يتم إضافته.
- أعيدي الخلط لكل المكونات حتى يصبح ذات قوام مميز أضيفي ملعقة واحدة من النسكافيه لكل المكونات.
- واخلطي مرة أخرى يتم وضع هذه المكونات جانبًا.
- احضري الآن قالب من البايركس الحراري.
- ثم احضري كوب المياة الدافيء، و قومي بتذويب ملعقة النسكافيه الأخرى به.
- احضري البسكويت، وقومي بغمس كل واحدة منها في كوب النسكافية.
- رصي البسكوت واحدة تلو الأخرى بعد غمسها في الكوب وتصبح طريه داخل قالب البيركس.
- بعد وضع أو طبقه من البسكوت، أضيفي فوقها خليط الكريمة بالنسكافيه التي تم إعداده.
- ثم ضعي طبقة أخرى من البسكويت المبلل بالنسكافيه.
- ثم رشي إليه طبقة من اللوز المجروش.
- هكذا اصنعي عدة طبقات من هذا الخليط ومن الوجه يتم وضع اللوز.
- هكذا قد أصبحت بالفعل جاهزة ويمكن إدخالها الثلاجة لمدة أربع أو خمس ساعات حتى تتماسك بالشكل المطلوب، ولكن لابد من تغطيتها بورق نايلون قبل دخولها الثلاجة.
- بعد الانتهاء يمكن إخراج الكيكة وتقطيعها حسب الرغبة وتقديمها بألف هنا.
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