أهش وأسرع كيكة برتقال بجليز البرتقال والسكر اقتصادية وبدون زبدة

الكيكة من أهم الحلويات الشعبية المطلوبة في جميع المنازل، فدائمًا ماتحب كل ربة منزل أن تبدع في عمل وتجهيز أجمل أنواع الكيكة، وتقديمها سواء للكبار أو الصغار أو لاستضافة الأقارب بأجمل انواع الحلوى، والان سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة البرتقال الرائعة التي يحبها الجميع، والتي لها طعم مميز يختلف عن باقي الأنواع كما أنه تتميز بفوائدها المختلفة، تابعو معنا خطوات تحضير كيكة البرتقال بإضافة بجليز السكر والبرتقال.

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة المميزة

قومي بعمل افضل والذ انواع الكيكات وهي كيكة البرتقال ذات القوام الهش والتي يمكن تزينها بصوص مميز يعطي لها اجمل شكل وطعم، وطريقة الخطوات بسيطة. هي كالتالي:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر الناعم.

عدد ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب الا ربع من الزيت النباتي.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من عصير البرتقال الطبيعي.

ملعقتين من بشر قشر البرتقال.

مكونات بجليز البرتقال

أربع ملاعق من السكر البودرة.

نصف كوب عصير برتقال طبيعي.

ملعقتين من بشر قشر البرتقال.

طريقة التحضير