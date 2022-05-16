نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهش وأسرع كيكة برتقال بجليز البرتقال والسكر اقتصادية وبدون زبدة في المقال التالي
الكيكة من أهم الحلويات الشعبية المطلوبة في جميع المنازل، فدائمًا ماتحب كل ربة منزل أن تبدع في عمل وتجهيز أجمل أنواع الكيكة، وتقديمها سواء للكبار أو الصغار أو لاستضافة الأقارب بأجمل انواع الحلوى، والان سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة البرتقال الرائعة التي يحبها الجميع، والتي لها طعم مميز يختلف عن باقي الأنواع كما أنه تتميز بفوائدها المختلفة، تابعو معنا خطوات تحضير كيكة البرتقال بإضافة بجليز السكر والبرتقال.
طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة المميزة
قومي بعمل افضل والذ انواع الكيكات وهي كيكة البرتقال ذات القوام الهش والتي يمكن تزينها بصوص مميز يعطي لها اجمل شكل وطعم، وطريقة الخطوات بسيطة. هي كالتالي:
المكونات
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- كوب من السكر الناعم.
- عدد ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب الا ربع من الزيت النباتي.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من عصير البرتقال الطبيعي.
- ملعقتين من بشر قشر البرتقال.
مكونات بجليز البرتقال
- أربع ملاعق من السكر البودرة.
- نصف كوب عصير برتقال طبيعي.
- ملعقتين من بشر قشر البرتقال.
طريقة التحضير
- سخني فرن البوتجاز قبل البدء في تجهيز الكيكة وذلك حتى يكون ساخن بالشكل الكافي لعمل الكيكة بشكل أفضل.
- قومي بإحضار وعاء مناسب واضيفي بداخله السكر مع إضافة الزيت، استخدمي المضرب الكهربائي لخلط المكونات حتى تتجانس وتصبح ذات قوام كريمي.
- أضيفي البيض واعيدي الخفق بشكل سريع واضيفي الفانيليا اليه، ثم أضيفي عصير البرتقال واعيدي الضرب بشكل سريع ثم أضيفي البشر.
- هكذا استمري ليصبح خليط متجانس.
- احضري الدقيق ثم أضيفي إليه رشة الملح، ثم البيكنج بودر.
- اخلطي المكونات الجافة ثم قومي بإضافة خليط الدقيق إلى الخليط السابق تجهيزه.
- اخلطي كل المكونات حتى تتجانس بشكل كامل ويصبح خليط الكيكة جاهز.
- احضري قالب مناسب الحجم، ضعي به قطرات من الزيت، ثم قومي برش بعض الدقيق.
- أضيفي الخليط في القالب.
- ادخلي الكيكة الفرن، واتركيها لمدة ٤٠ دقيقة، ثم اختبري نضج الكيكة.
- بعد تمام النضج قومي بإخراج الكيكة ثم يتم تحضير باركليز السكر والبرتقال وذلك من خلال خلط كل مكوناته مع بعض بالمضرب بسرعة حتى يصبح صوص كريمي ويتم تزين الكيكة به ثم تقطع حسب الرغبة.
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