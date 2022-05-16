تعرف على تحديثات بيانات بطاقة التموين بالرقم القومي والهاتف

لتجنب أيقاف بطاقة التموين المصرية على جميع المواطنين يجب تحديث بيانات بطاقاتهم التمونية، حيث أصدرت وزارة التموين في وقت سابق بيان رسمي أول تخاطب به جميع الشعب المصري برجاء التوجه لمكتب التموين لإثبات الأجر الشامل وتقديم صورة بأثبات الزمه الماليه حتى 25 مارس 2022 » لعدد من المستفيدين من منظومة الدعم التموينية من خلال بونات صرف الخبز»، لتجنب إيقاف البطاقات التموينية “الخضراء”. وتتولى أيضاً مهمة وصول الإحتياجات اليومية إليه، مثل “ الخبز المدعم، وأنابيب الغاز “، والسلع التموينية مثل “ الأرز، والسكر، والزيت “،

تعرف على تحديثات بطاقة التموين المصرية بالرقم القومي المصري

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأكيدها بأن يتم تسجيل أصحاب بطاقات التموين رقم هاتفهم المحمول الخاص بهم، على الموقع الرسمي” لدعم مصر ” www.tamwin.com.eg، حالياً لتلقى طلبات أصحاب البطاقات التموينية جاء لخدمة المستفيدين من منظومة الدعم، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع. وأكدت يجيب أن يكون الرقم لرب الأسرة صاحب البطاقه مسجل بأسمه فى شركات الأتصالات المحمولة.

خطوات تحديث بطاقة التموين

فى البداية، قم بالدخول إلى موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإجراء التحديث.

قم باختيار أيقونة “الخدمات التموينية المتاحة”، والتى ستجدها متصدرة للشاشة الرئيسية.

ستظهر لك خانة لكتابة رقم المحمول، بعد كتابة رقم الهاتف سوف يتم إرسال رقم سري عليك.

بعدها قوموا بإدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بكم المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

ثم ستكتب رقم البطاقة التموينية والمكون من أثني عشر رقماً.

أخيرًا اضغط على أيقونة إرسال الرقم السري، وهكذا ستكون أنتهيت من التحديث.

وطالبت وزارة التموين المواطنيين بضرورة إرسـال كافـة مستندات التظلمات إلى الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي “المصري”، حول أمتلاك سيارة جديدة موديل سنة ۲۰۱۸ فأحـدث بعـد مراجعتهـا، مـع إرسـال كشـوف معتمـدة بحـد أقصـى بتاريخ 17 مايو 2022.

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