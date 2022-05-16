بثلاث مكونات فقط حضري مورد الخدود والشفايف الطبيعي بكل سهولة

مورد الخدود والشفايف ، يعتبر من مستحضرات التجميل الطبيعية والفعالة التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة، ويعتبر من المكونات الطبيعية الفعالة التي لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة فيما بعد، حيث أنها يمكن النوم بها لأنها تتكون من الصبار الذي يعمل على ترطيب البشرة ومنع تشققها، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على خلطات طبيعية وفعالة لتوريد الخدود والشفايف ويجعلها طبيعية، وتتكون هذه الوصفة من البنجر المفيد جداً للجسم ويعتبر مورد طبيعي وخالي من اي مواد كيميائية ضارة، وتعتبر ماء الورد من المرطبات وتعطي رائحة جذابة للخلطة، حيث أنه يمكن وضع نصف ملعقة من ماء الورد حسب الرغبة لان هناك بعض الأشخاص لا يفضل رائحة الورد ويمكن استبداله او عدم إضافته، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير مورد الخدود والشفايف ويجعلها أكثر نضارة وحيوية في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل مورد الخدود والشفايف

يتكون مورد الخدود والشفايف من بعض المكونات التي يجعلها وردية طبيعي وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق جذور البنجر.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير توريد الخدود والشفايف الطبيعي بثلاث مكونات فقط في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير طبق صغير ونضع به جل الصبار وماء الورد ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف بعد ذلك مسحوق البنجر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط كريمي. تحضير بعد ذلك علبة صغيرة نظيفة ونضع بها الخليط ونغلق جيداً. ثم قومي بوضعه على الشفايف والخدود عند الخروج من المنزل.

فوائد جل الصبار للشفاه

هناك بعض الفوائد التي يمنحها جل الصبار للشفاه وهي كالتالي:-