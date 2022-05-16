نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشة وشهية.. طريقة عمل باتيه الأفران في المنزل بكوب دقيق فقط وبسر الصنعة احصلي مخبوزات اقتصادية في المقال التالي
أصبحت طريقة عمل الباتيه الأفران يمكن إعدادها بالمنزل بكل سهولة، حيث تمتاز قطع الباتيه بأنها سهل المضغ وهشة مما يجعل الكبار والصغار يحبون تناولها، كما يمكن حشوها ببعض الأطعمة مثل الجبنة والشوكولاته والمربى، وكل ذلك يتم في وقت قليل وبخطوات سهلة، تابعي هذا المقال للتعرف بشكل مفصل على تلك الطريقة.
طريقة عمل باتيه الأفران
إذا أردت أن تقومي بإعداد أشهى طريقة عمل باتيه الأفران فإليك السر الذي يجعلها تذوب بالفم ويكون مذاقها الرائع وهو لبن الرايب، لذا تابعي تلك الخطوات لتتعرفي أكثر على تجهيز باتيه الأفران.
المكونات
- 250 جرام من الدقيق.
- أربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- بيضة متوسطة بدرجة حرارة الغرفة.
- عدد 2 ملعقة طعام كبيرة من الخميرة
- وعدد كوب من لبن الرايب وهذا هو سر طراوة العجينة.
- ربع كيلو من الجبنة الرومي المبشورة.
- 2 ملعقة طعام كبيرة من السمسم.
- 2 ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- صفار بيضة.
- ½ ملعقة صغيرة من القهوة البودر سريعة الذوبان.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.
- ½ ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة عمل الباتيه المورق
- امزجي الدقيق المتاح لديك ضمن المكونات مع السكر والخميرة والبيكنج بودر وقليل من الملح.
- ضعي على تلك المقادير اللبن الرايب والبيضة، ثم اعجنيها لمدة 15 دقيقة مع تزويدها بالزيت وتركها بمكان دافئ ليتم تخميرها.
ثم يتم عجنها وتكويرها حتى يتم حشو كل واحدة منها بالجبنة ويتم غلقها بعد ذلك.
- تترك قطع الباتيه لكي يتم تخميرها وتدهن بالبيض ثم يتم رش وجهها بحبيبات حبة البركة والسمسم وتدخل الفرن حتى يتم خبزها، ويمكن وضع صينية بها ماء في الرف الأسفل من الفرن لضمان جودة توزيع الحرارة.
- ويراعى عدم تناول قطع باتيه الأفران بكثرة إذا كنت تتبعين نظام غذائي لإنقاص الوزن، لأنها يمكن أن تزيد عدد السعرات الحرارية عن المسموح به يومياً، كما يفضل عدم حشوها بالأطعمة الحلوة مثل الشوكولاته والمربى لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات.
وفي نهاية مقالنا عن طريقة عمل باتيه الأفران، نتمنى أن تنال خطوات تلك الطريقة إعجابك وتستطيعين إعدادها في منزلك بكل سهولة.
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