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عمر شويل - جدة الماسك الكوري ، يعتبر من الماسكات الطبيعية التي تعمل على تفتيح وشد البشرة والتخلص من التجاعيد وحب الشباب وآثاره، وتعتبر من الوصفات الطبيعية التي تدخل ضمن مستحضرات التجميل الناجحة، حيث أنه تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية فعالة حيث أنها تحتوي على الارز المطحون الذي يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وتحتوي على ماء الورد للتخلص من البثور السوداء وشوائب الوجه العالقة في المسامات وتعمل أيضاً على تضيق المسام الواسعة وتنظيف البشرة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على خلطات وكريمات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الماسك الكوري الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الماسك الكوري

يتكون الماسك الكوري من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء مثل الثلج وهي كالتالي:-

2 ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

ملعقة ونصف كبيرة من ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك الكوري الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-

تحضير إناء ونضع به الارز المطحون وماء الورد ثم نضيف بعد ذلك جل الصبار ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس. ثم بعد ذلك نطبق الخليط على بشرة نظيفة ونتركه لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً. نقوم بعد ذلك بفرك الوجه جيداً ثم نغسل بالماء الفاتر وتجفيفه جيداً. ثم نقوم بتكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة ومضمونة.

فوائد هذا الماسك

هناك بعض الفوائد التي يمنحها هذا الماسك للبشرة وهي كالآتي:-

يعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة لإحتوائه على الارز المطحون الذي يحتوي على الفيتامينات والاحماض الأمنية.

يساعد جل الصبار على تلطيف البشرة وعلاج حب الشباب والتهابات البشرة.

يعمل على التخلص من الخطوط الدقيقة والرفيعة الموجودة في البشرة.

نصائح عند استخدام ماء الورد للبشرة

تحتوي ماء الورد على بعض الفوائد التي تمنحها للبشرة وهي كالآتي:-

تعمل على المساهمة في علاج حب الشباب والتخلص من البقع السوداء.

المساهمة في ترطيب البشرة لأنها تتغلغل داخل المسام وتعمل على تنظيفها.

التخلص من الانتفاخات التي توجد تحت العين وتعتبر مضاد للالتهاب.

تعتبر مناسبة لأصحاب البشرة الحساسة وتقلل من الاحمرار والتهيج.

التقليل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

فوائد الارز

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الارز للبشرة والشعر وهي كالتالي:-