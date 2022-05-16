بكوبين من السمنة حضري القراقيش بالسمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

القراقيش بالسمسم ، تعتبر من المعجنات الخفيفة والسريعة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، ويتم تقديمها كوجبة إضافية بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، حيث يمكن عملها بالقرفة أو اليانسون أو السمسم وغيرها من النكهات، وتعتبر من المعجنات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة التي لها مذاق رائع وشهي، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة وغير مكلفة لعملها لأبنائها في المنزل بدل من شرائها من المحلات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير القراقيش بالسمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل القراقيش بالسمسم

تتكون القراقيش بالسمسم من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

كيلو جرام من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

2 كوب من السمن البلدي.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السمسم.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من السكر.

مقدار ملعقة كبيرة من الشمر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير القراقيش بالسمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-