خلطات فعالة في تبييض الوجه والرقبة في اسبوع واحد بمكونات من مطبخك

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عمر شويل - جدة خلطة سريعة لتبييض الوجه في غضون أيام قليلة هذا ما بات تبحث عنه الكثير من السيدات لمعرفة أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة فكما نعلم أن الوصفات الطبيعية هي أكثر الطرق الآمنة التي يمكن اتباعها في تفتيح الوجه دون أثار جانبية، لذلك اليوم نقدم لكل متابعي موقعنا ثقفني الكرام مجموعة من الوصفات لتبيض الوجه والرقبة واليدين.

خلطة لتبييض الوجه سريعا

عندما نتحدث على أفضل الوصفات الطبيعية لتبيض البشرة ينبغي اولا أن نذكر خلطة الليمون والنشا وماء الورد التي تعمل على تفتيح البشرة في وقت قصير وبفاعلية مذهلة.

طريقة تحضير الخلطة

ضعي ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من ماء الورد وتخلط جميع المكونات معا في عاء ثم توزع على كامل الوجه والرقبة وتترك حتي تجف لمدة 15 دقيقة ثم تشطف بالماء الدافئ، تكرر تلك الخلطة مرتين من كل أسبوع.

خلطة طبيعية لتبييض الوجه مع اللبن الرائب والشوفان

مع خلطة الشوفان واللبن الرائب والطماطم التي اثبتت فعليتها في ترطيب وتفتيح البشرة ستصبح بشرتك أكثر بياضا ونضارة وكذلك التخلص من بثور حب الشباب.

طريقة تحضير الخلطة

ضعي ملعقة كبيرة من اللبن الرائب مع ملعقة كبيرة من عصير الطماطم، ويضاف اليهم ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان وتخلط جيدا المكونات معا ثم توزع على الةحه والرقبة واليدين وتترك على الاقل لمدة ساعة قرل أن تشطف بالماء الفاترة، كرري الخلطة مرة من كل أسبوع

وصفة البرتقال لتبييض الوجه

تعتبر وصفة البرتقال من أكثر تلوصفات الفعالة في تفتيح البشرة سريعا، كونه يحتوي على فيتامين C، الذي يلعب دورا هاما في تفتيح البشرة، من خلال خلط ملعقة كبيرة من عصير البرتقال مع نصف ملعقة من مسحوق الكركم ثم يوزع المزيج على الوجه واليدين ويشطف بهد مرو 20 دقيقة، كرري الخلطة 3 مرات في الاسبوع.

خليط طبيعي لتفتيح البشرة

يعتبر الخيار من أكثر الوصفات الطبيعية التي تعمل سريعا على تفتيح البشرة كما يساعد على جعل البَشَرَةُ أكثر نقاء من خلال أَخْذْ بعض من شرائح الخيار ووضعي على البشرة وتركه لمدة نصف ساعة قبل نزعه من على الوجه وشطف الوجه بالماء الدافئ، عَلِيكِي تكرار تلك الطريقة يوم وراء يوم لنتيجة مبهرة، كما يمكن اتباع طريقة أخرى وهي أخذ، كمية من الخيار ثم يفرم جيدا بعد تقشيره ويوزع عل. الوجه مع التدليك لنتيجة أفضل.

قناع الزبادي والعسل لتبييض الوجه

تحتوي الزبادي على إنزيمات تعمل على تفتيح البشرة، بينما العسل له خصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا، فيشكل المكونان معًا قناعًا مغذيًا.

طريقة تطبيق الوصفة